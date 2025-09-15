Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

Акции производителя Лабубу показали наибольшее падение с апреля 2025 года — на фоне опасений, что ажиотаж вокруг зубастых игрушек окончательно сойдёт на нет

В ходе утренних торгов 15 сентября 2025 года бумаги китайской Pop Mart потеряли 9%.

Акции производителя Лабубу показали наибольшее падение с апреля 2025 года — на фоне опасений, что ажиотаж вокруг зубастых игрушек окончательно сойдёт на нет
  • На 10:33 мск того же дня торгуются на отметке 260 гонконгских долларов за штуку, или 2824 рубля по курсу ЦБ, демонстрируя просадку в 5,6%.
  • Ценовой рекорд акции Pop Mart обновили 26 августа 2025 года, когда превысили 339 гонконгских долларов за бумагу. Уже к 15 сентября рыночная капитализация сократилась на $13 млрд. Но с начала 2025 года бумаги всё равно показывают рост более чем на 180%.
  • Для сравнения: капитализация Hasbro, которая выпускает игрушки по проектам Nickelodeon, Dreamworks, Disney и Pixar, составляет $11 млрд, а Mattel, которая производит Barbie, Hot Wheels и Monster High, — $5,7 млрд. Капитализация Pop Mart в долларах США — больше $44 млрд.
Источник фото: Getty Images
Источник фото: Getty Images
  • Основанная в 2010 году Pop Mart выпускает коллекционные игрушки и фигурки, включая монстриков Лабубу, которые «вирусятся» с конца 2024 года.
  • Ажиотаж вокруг последних позволил основателю Pop Mart Ван Нину войти в десятку самых богатых людей страны по версии Forbes. Осенью 2025 года акции компании включили в расчёт гонконгских фондовых индексов Hang Seng и Hang Seng China Enterprises.
  • Выручка Pop Mart за первую половину 2025 года выросла на 204% год к году, составив 13,9 млрд юаней. Примерно 4,8 млрд юаней принесли Лабубу. Прибыль увеличилась на 397% — до 4,7 млрд юаней.
  • По мнению зарубежных аналитиков, компании следует подумать о производстве новых, но не менее трендовых персонажей, чтобы сохранять позиции на рынке и не зависеть только от Лабубу. Как пишет Bloomberg, объём продаж на вторичных рынках Китая уже падает. О просадке спроса говорят и российские маркетплейсы.

