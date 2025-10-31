Популярное
Инвестиции

Netflix нанял финансовых консультантов, чтобы изучить покупку активов Warner Bros. Discovery — CNBC

До этого студия отклонила предложение о слиянии с Paramount Skydance.

  • По данным нескольких источников CNBC, Netflix нанял инвестиционный банк Moelis & Co для рассмотрения возможной покупки активов Warner Bros. Discovery.
  • Этот же банк консультировал Skydance перед тем, как она успешно заключила сделку с Paramount.
  • Руководство Netflix уже получило доступ к финансовой информации, которая необходима для того, чтобы сделать Warner Bros. Discovery конкретное предложение.
  • Глава Netflix Тед Сарандос говорил инвесторам, что компания готова рассмотреть покупку активов, однако она не заинтересована в кабельных сетях вроде CNN и Food Network.
  • Ранее СМИ рассказали, что руководители Warner Bros. Discovery отказались уже от трёх предложений Paramount, которая также заинтересована в активах компании вместе с Apple, Amazon и некоторыми другими конкурентами.
  • В Sony говорят, что не заинтересованы в покупке Warner Bros, так как компания сфокусирована на развитии растущих рынков — прежде всего, аниме.

#новости #netflix

