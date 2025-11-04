Starbucks продаст 60% в своём китайском бизнесе местной инвестфирме Boyu Capital

Сама сохранит 40%.Источник фото: ReutersДеньги Boyu Capital помогут Starbucks ускорить рост на китайском рынке, где сеть проигрывает по ценовой доступности местным конкурентам Luckin и Cotti. Латте у них почти на треть дешевле — 9,9 юаня ($1,4 или 110 рублей по курсу ЦБ на 4 ноября 2025 года).Американская и китайская компании создадут совместное предприятие и рассчитывают завершить реорганизацию во втором квартале финансового 2026 года, как только получат одобрения регуляторов.Сумма сделки — $4 млрд. Права на бренд и интеллектуальную собственность сохранит Starbucks. Местная штаб-квартира останется в Шанхае.Starbucks открыла первое заведение в Китае в 1999 году — в Пекине. По словам Reuters, «считалось», что компания своим приходом сформировала местный рынок кофе, но в последние годы её доля сокращалась. В 2019 году она составляла 34%, а в 2024-м упала до 14%. В июне 2025 года сеть снизила в КНР цены.На ноябрь 2025 года Starbucks управляет 8000 кофеен в Китае, но надеется, что со временем масштабируется до 20 тысяч. Столько у Luckin, которая ориентируется на продажу навынос и доставку. Starbucks же, как ожидают аналитики, продолжит укреплять образ «третьего места».Boyu Capital основали в 2010 году. Среди соучредителей — внук бывшего китайского лидера Цзяна Цзэминя. Она инвестировала в Alibaba, Meituan и другие компании.#новости