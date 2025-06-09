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Данила Бычков
Деньги

Starbucks снизил цены в Китае на фоне усилившейся конкуренции — это второй по величине рынок для компании после США

В мае 2025 года источники Bloomberg сообщали, что она рассматривает продажу доли в китайском бизнесе.

  • Изменения затронули десятки позиций в меню Starbucks по всему Китаю — особенно это коснулось холодных напитков, которые в среднем подешевели на 5 юаней ($0,7 по курсу на 9 июня 2025 года). В китайской соцсети Weixin компания отметила, что теперь цены Starbucks стали «доступнее».
  • Теперь цены на напитки в китайском Starbucks стартуют от 23 юаней, в то же время конкуренты американской компании Luckin Coffee и Cotti продают аналогичные позиции за 8-10 юаней.
  • По словам Reuters, к снижению цен компанию подтолкнула усилившаяся на китайском рынке общепита конкуренция и более осторожное поведение потребителей, которые стали внимательнее относиться к своим расходам на фоне замедления экономического роста.
  • Близкий к руководству компании источник опровергает информацию о том, что изменения стали частью ценовой войны. По его словам, это долгосрочная стратегия Starbucks, направленная на привлечение клиентов во второй половине дня.

#новости #starbucks

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