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Карина Пардаева
Деньги

Starbucks рассматривает продажу доли в китайском бизнесе — Bloomberg

По данным агентства, руководство сети связалось с несколькими потенциальными инвесторами.

Источник фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
Источник фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images
  • Starbucks через финансового консультанта направила письма потенциальным инвесторам с просьбой оценить перспективы бизнеса в Китае и возможные сценарии его роста. Потенциальная стоимость активов оценивается «в несколько миллиардов долларов», пишет Bloomberg.
  • Китай — второй по величине рынок для компании: там работает более 7,7 тысяч кофеен. Starbucks отмечала влияние на бизнес «макроэкономических факторов и растущей конкуренции со стороны местных игроков». Например, в первом квартале 2025 года китайская Luckin Coffee обошла Starbucks по выручке в стране — $1,2 млрд против $740 млн.
Полина Лааксо
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#новости #starbucks

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