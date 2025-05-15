Starbucks рассматривает продажу доли в китайском бизнесе — Bloomberg

По данным агентства, руководство сети связалось с несколькими потенциальными инвесторами.Источник фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty ImagesStarbucks через финансового консультанта направила письма потенциальным инвесторам с просьбой оценить перспективы бизнеса в Китае и возможные сценарии его роста. Потенциальная стоимость активов оценивается «в несколько миллиардов долларов», пишет Bloomberg.Китай — второй по величине рынок для компании: там работает более 7,7 тысяч кофеен. Starbucks отмечала влияние на бизнес «макроэкономических факторов и растущей конкуренции со стороны местных игроков». Например, в первом квартале 2025 года китайская Luckin Coffee обошла Starbucks по выручке в стране — $1,2 млрд против $740 млн.Полина ЛааксоЕда28.05.2021Не кофейня, а необанк: как Starbucks анализирует клиентов и почему её приложение популярнее Google Pay В 1970-х она продавала зерно, а сейчас стала технологической компанией — разбор истории и бизнеса Starbucks в пересказе The Generalist.#новости #starbucks