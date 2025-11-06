Популярное
Артур Томилко
Инвестиции

OpenAI попросила правительство США предоставить гарантии по кредитам на развитие ИИ-инфраструктуры

Поддержка государства могла бы помочь с привлечением финансирования для уже заключённых сделок, объём которых достигает $1 трлн.

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Фото WSJ
  • Об этом рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в ходе бизнес-конференции Wall Street Journal. Она объяснила, что господдержка поможет привлечь «огромные» инвестиции, необходимые для развития вычислительной инфраструктуры и строительства дата-центров.
  • Правительственные гарантии дали бы OpenAI возможность «снизить стоимость финансирования». Компания и её инвесторы смогли бы занимать «больше денег по более низким ставкам».
  • Это необычная инициатива для компании из Кремниевой долины, отмечает WSJ. Федеральная поддержка теоретически позволит OpenAI значительно расширить круг потенциальных кредиторов, которые сейчас ограничены строгими правилами финансирования высокорискованных проектов, — в случае дефолта компании убытки возьмёт на себя правительство.
  • Запрос OpenAI поступил на фоне масштабных расходов на вычислительные мощности. Только в 2025 году разработчик ChatGPT заключил инфраструктурных сделок на $1 трлн. Такой объём вызывает у аналитиков и инвесторов вопросы о том, как компания планирует окупить вложения.
  • При этом её регулярная ожидаемая годовая выручка (ARR) составляет около $13 млрд (70% — это базовые пользовательские подписки), а операционный убыток за первую половину 2025 года равнялся $8 млрд, отмечали собеседники FT.
  • Однако глава OpenAI Сэм Альтман в ходе одного интервью заявил, что выручка «гораздо выше». А на вопрос о том, как компания собирается покрывать свои расходы, указал, что «скептики, критикующие стратегию OpenAI, не отказали бы при этом от её акций».
Полина Лааксо
Деньги
Реклама, госконтракты и физические устройства: FT о том, как OpenAI будет наращивать выручку, чтобы платить по сделкам на закупку мощностей

Компания, по данным источников газеты, готовит пятилетний план.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Fox Business
  • 28 октября 2025 года компания сообщила о завершении перехода к коммерческой структуре, план которого представила в конце 2024-го. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group, его зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). НКО получила 26% в бизнесе, а также право назначать членов совета директоров.
  • После этого Reuters со ссылкой на источники сообщило, что OpenAI рассматривает выход на биржу в 2027 году с оценкой до $1 трлн. Проведение IPO допускал и Альтман.
  • Фрайар заявила, что OpenAI «не рассматривает» первичное размещение акций в ближайшем будущем, несмотря на переход к коммерческой структуре. По её словам, компания ставит рост и «научно-исследовательскую деятельность» выше прибыльности.

#новости #openai

