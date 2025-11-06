OpenAI попросила правительство США предоставить гарантии по кредитам на развитие ИИ-инфраструктуры

Поддержка государства могла бы помочь с привлечением финансирования для уже заключённых сделок, объём которых достигает $1 трлн. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Фото WSJОб этом рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в ходе бизнес-конференции Wall Street Journal. Она объяснила, что господдержка поможет привлечь «огромные» инвестиции, необходимые для развития вычислительной инфраструктуры и строительства дата-центров.Правительственные гарантии дали бы OpenAI возможность «снизить стоимость финансирования». Компания и её инвесторы смогли бы занимать «больше денег по более низким ставкам».Это необычная инициатива для компании из Кремниевой долины, отмечает WSJ. Федеральная поддержка теоретически позволит OpenAI значительно расширить круг потенциальных кредиторов, которые сейчас ограничены строгими правилами финансирования высокорискованных проектов, — в случае дефолта компании убытки возьмёт на себя правительство.Запрос OpenAI поступил на фоне масштабных расходов на вычислительные мощности. Только в 2025 году разработчик ChatGPT заключил инфраструктурных сделок на $1 трлн. Такой объём вызывает у аналитиков и инвесторов вопросы о том, как компания планирует окупить вложения.При этом её регулярная ожидаемая годовая выручка (ARR) составляет около $13 млрд (70% — это базовые пользовательские подписки), а операционный убыток за первую половину 2025 года равнялся $8 млрд, отмечали собеседники FT.Однако глава OpenAI Сэм Альтман в ходе одного интервью заявил, что выручка «гораздо выше». А на вопрос о том, как компания собирается покрывать свои расходы, указал, что «скептики, критикующие стратегию OpenAI, не отказали бы при этом от её акций».Полина ЛааксоДеньги15 октРеклама, госконтракты и физические устройства: FT о том, как OpenAI будет наращивать выручку, чтобы платить по сделкам на закупку мощностей Компания, по данным источников газеты, готовит пятилетний план.28 октября 2025 года компания сообщила о завершении перехода к коммерческой структуре, план которого представила в конце 2024-го. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group, его зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). НКО получила 26% в бизнесе, а также право назначать членов совета директоров.После этого Reuters со ссылкой на источники сообщило, что OpenAI рассматривает выход на биржу в 2027 году с оценкой до $1 трлн. Проведение IPO допускал и Альтман.Фрайар заявила, что OpenAI «не рассматривает» первичное размещение акций в ближайшем будущем, несмотря на переход к коммерческой структуре. По её словам, компания ставит рост и «научно-исследовательскую деятельность» выше прибыльности.#новости #openai