Американский фондовый рынок пережил самое большое внутридневное падение с апреля 2025 года

Сильная отчётность Nvidia не смогла ослабить опасения инвесторов по поводу «пузыря ИИ». По итогам торговой сессии 20 ноября 2025 года индекс S&P 500 рухнул на 3,5%, Nasdaq 100 упал на 2,38%, Nasdaq Composite — на 2,15%, Dow Jones — на 0,84%, пишет CNBC.При этом в начале торгов американский рынок рос на фоне сильного квартального отчёта Nvidia и оптимистичного прогноза компании по выручке. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить инвесторов, которые всё сильнее опасаются «пузыря» из-за слишком большого роста акций, связанных с ИИ, отмечает Bloomberg.На настроении инвесторов также отразились данные о занятости в США, публикация которых откладывалась из-за приостановки работы правительства. Отчёт Минтруда показал небольшой рост и уровня безработицы.Кроме того, рынок всё меньше уверен в том, что Федеральная резервная система США на заседании 10 декабря 2025 года решит снизить ставки. Хотя ещё в конце октября шанс снижения ставок с 3,75-4% до 3,5-3,75% аналитики оценивали в 95%.Пессимизм инвесторов отразился и на рынке криптовалют, капитализация которого с конца октября упала на $1 трлн, следует из данных Coinmarketcup. Биткоин потерял больше $40 тысяч и опустился до отметки в $83 тысячи.Артур ТомилкоМнения19 ноябГлава Hugging Face: «Мы находимся в “пузыре” больших языковых моделей, а не в “пузыре” ИИ» Клем Деланг полагает, что именно сегмент LLM переоценён и может пережить коррекцию, но будущему всей индустрии ИИ это не угрожает. #новости