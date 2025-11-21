Стоимость биткоина упала до $83 тысяч — он подешевел больше чем на $40 тысяч относительно исторического максимума в октябре 2025 года

За сутки курс снизился на 8,5%.Источник: скриншот vc.ruНа 11:30 мск 21 ноября 2025 года BTC стоит $84,2 тысячи (-8,5% за сутки). На минимуме криптовалюта опускалась до отметки в $83,3 тысячи.Биткоин подешевел более чем на $40 тысяч с 6 октября 2025 года, когда его цена достигла исторического максимума в $126,2 тысячи. Падение происходит на фоне продолжающихся сомнений инвесторов относительно возможных снижений процентных ставок в США, пишет CNBC. Кроме того, крипторынок находится под давлением после «крупнейшей в истории» ликвидации позиций на $19,3 млрд, произошедшей в октябре 2025 года.18 ноября 2025-го, когда стоимость BTC впервые с весны опустилась ниже $90 тысяч, сооснователь Gemini Кэмерон Уинклвосс заявил, что это последняя возможность купить биткоин по такой цене — дальше он будет расти.При этом инвестиционный директор Astronaut Capital Мэттью Дибб отмечал, что криптовалюта продолжит падение до отметки в $75 тысяч.20 ноября 2025 года чистый отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин превысил $900 млн, что стало вторым показателем с момента их запуска в 2024 году.#новости #биткоин