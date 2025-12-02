Bitfury Group объявила о планах инвестировать $50 млн в Gonka AI Либерманов — ранее она сообщила о покупке нативных токенов проекта

Gonka AI развивает децентрализованную сеть для ИИ-вычислений.Братья Либерманы. Источник фото: РБКBitfury Group вложит $50 млн из пула в $1 млрд, который в ноябре 2025 года выделила под «передовые этичные развивающиеся технологии». Инвестиции в Gonka AI — первые в рамках этой инициативы.В конце ноября Gonka AI объявила о предложении Bitfury Group приобрести 20 млн нативных токенов проекта GNK за 12 млн wUSDT — $12 млн. Сообщество одобрило соглашение.Gonka AI развивает децентрализованный протокол для ИИ-вычислений. Мощности в аренду сдают независимые «контрибьюторы» — владельцы подходящих графических процессоров. Плату за услуги они получают в токенах GNK.Проект запустили серийные предприниматели Давид и Даниил Либерманы в августе 2025 года, но контроль позже передали сообществу. Они сохранили долю в 10% и обязались не продавать её в течение четырёх лет. Решения, связанные с развитием протокола, принимают не основатели или инвесторы, а сами «контрибьюторы».На декабрь 2025 года «сеть Gonka AI превышает эквивалент 5500 [графических процессоров] класса [Nvidia] H100», сообщили сами Либерманы.Блокчейн-компанию Bitfury Group соосновали в 2011 году Валерий Вавилов и Валерий Небесный. РБК называло группу крупнейшим за пределами Китая промышленным майнером. У компании есть структуры, которые также занимаются производством систем охлаждения, ИИ-решениями и аналитическими инструментами.По словам Либерманов, «Bitfury — одна из самых уважаемых инфраструктурных компаний в мире децентрализации», а её команда «стояла у истоков биткоин-индустрии и строила технологии задолго до того, как они стали частью мейнстрима».Артур ТомилкоТелеграм30 ноябПавел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети для ИИ-вычислений Cocoon Её логотипом выбрали «ИИчко», как выразился сам предприниматель.#новости