Евгения Евсеева
Инвестиции

Инвесткомпания Sk Capital вложила 5 млрд рублей в фонд в области информационной безопасности «Сайберус» — владельца бывшей Group-IB

Инвестиции потратят на развитие компании и экспорт технологий.

Источник: F.A.C.C.T.
  • Sk Capital (входит в группу ВЭБ.РФ) в обмен на инвестиции получил миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале «Сайберуса», сообщила компания.
  • Привлечённые средства «Сайберус» планирует направить на развитие компании через M&A (слияния и поглощения) с предприятиями в сфере кибербезопасности и ИТ, а также на поддержку экспорта технологий информационной безопасности в «дружественные» страны.
  • После сделки операционное управление фондом остаётся за командой «Сайберуса», пишет РБК. Также сделка позволит фонду подготовиться к выходу на публичный рынок в течение нескольких лет.
  • «Сайберус» создал в 2021 году Юрий Максимов, сооснователь «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies).
  • В портфеле «Сайберуса» собственные проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и СyberOK, а также доли в Positive Technologies, компании-разработчике EveryTag и образовательной CyberED.
  • В ноябре 2024-го «Сайберус» купил F.A.C.C.T. (сейчас — F6, до реорганизации в 2023-м — российская «дочка» международной Group-IB).
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году «Сайберус» владел активами на 18,5 млрд рублей. Выручка фонда — нулевая, чистый убыток составляет 701 млн рублей.

#новости #сайберус

