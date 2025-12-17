Инвесткомпания Sk Capital вложила 5 млрд рублей в фонд в области информационной безопасности «Сайберус» — владельца бывшей Group-IB

Инвестиции потратят на развитие компании и экспорт технологий. Источник: F.A.C.C.T.Sk Capital (входит в группу ВЭБ.РФ) в обмен на инвестиции получил миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале «Сайберуса», сообщила компания.Привлечённые средства «Сайберус» планирует направить на развитие компании через M&A (слияния и поглощения) с предприятиями в сфере кибербезопасности и ИТ, а также на поддержку экспорта технологий информационной безопасности в «дружественные» страны.После сделки операционное управление фондом остаётся за командой «Сайберуса», пишет РБК. Также сделка позволит фонду подготовиться к выходу на публичный рынок в течение нескольких лет. «Сайберус» создал в 2021 году Юрий Максимов, сооснователь «Группы Позитив» (оказывает услуги кибербезопасности под брендом Positive Technologies).В портфеле «Сайберуса» собственные проекты «Кибердом», «Кибериспытание» и СyberOK, а также доли в Positive Technologies, компании-разработчике EveryTag и образовательной CyberED. В ноябре 2024-го «Сайберус» купил F.A.C.C.T. (сейчас — F6, до реорганизации в 2023-м — российская «дочка» международной Group-IB). По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году «Сайберус» владел активами на 18,5 млрд рублей. Выручка фонда — нулевая, чистый убыток составляет 701 млн рублей. #новости #сайберус