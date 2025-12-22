«Яндекс» ведёт переговоры о продаже «Авто.ру» — «Ъ»

Среди потенциальных покупателей «Сбер», «Т-Банк» и «Авито». Фото «Ведомости» О планах «Яндекса» рассказали три источника «Ъ», знакомые с ходом переговоров. По их словам, обсуждения ведутся с начала 2025 года, «актив смотрят буквально все, но решения пока нет». Один из собеседников отмечает, что покупателем может выступить консорциум инвесторов.В «Яндексе» отказались от комментариев. В «Сбере», «Т-Банке» и «Авито» не ответили на запрос газеты. Близкий к «Сберу» источник сообщил, что банк не рассматривает покупку «Авто.ру».Причину продажи и примерную оценку актива источники «Ъ» не назвали. Опрошенные газетой эксперты полагают, что «Яндекс» пытается продать портал из-за ухудшения ситуации на автомобильном рынке и роста конкуренции среди сервисов объявлений.По данным «Автостата», в январе-ноябре 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 17,8%, до 1,19 млн штук, а подержанных — выросли на 2,7%, до 5,66 млн.Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает «Авто.ру» в 20-25 млрд рублей. Сервис может быть интересен крупным банкам, которые обладают достаточными ресурсами и заинтересованы в клиентской базе, считает он.Автомобильный портал «Авто.ру» появился в 1996 году как форум. В 2014-м «Яндекс» купил его за $175 млн у швейцарской компании Immerbereit. До этого сайт принадлежал Михаилу Рогальскому и его супруге Ольге Рогальской.#новости #автору #яндекс