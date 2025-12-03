Продажи новых легковых автомобилей в России упали в ноябре 2025 года на 23% к октябрю

Но выросли на 5% год к году и составили 127,9 тысячи штук.Источник фото: news.ru / Global Look PressЛидирующая марка — Lada, на которую пришёлся 21% от общего объёма, пишет «Автостат». В ноябре 2024 года её доля равнялась 31,06%.Пять из десяти марок в топе показали отрицательную динамику. Продажи Chery в ноябре просели на 71,4% год к году, Lada — на 27,6%, Changan — на 22,6%, Jetour — на 14,4%, а Geely — на 4,7%.Топ-10 марок по продажам (в штуках). Источник: «Автостат»Топ-10 моделей по продажам (в штуках). Источник: «Автостат»С января по ноябрь 2025 года в России продали 1,19 млн новых легковых машин: на 17,8% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.Лидер по росту на этом отрезке — Solaris (+135,2% год к году), а по просадке — Geely и Changan (-38,4% и -38,3% соответственно).С 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчёта утильсбора, которые учитывают в том числе мощность двигателя. С 2026 года ставки вдобавок к этому проиндексируют в соответствии с принятой в 2024 году шкалой.Таня БоброваТранспорт17 ноябЭкспорт китайских автомобилей в Россию за январь-сентябрь 2025 года упал на 58% год к году — до 357,7 тысячи машин Крупнейшим импортёром за этот период стала Мексика.#новости