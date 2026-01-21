Netflix отчитался за 2025 год: число платных подписчиков достигло 325 млн, выручка выросла до $45,2 млрд

В 2026-м компания планирует нарастить расходы на контент на 10%, а также приостановить обратный выкуп акций, чтобы накопить средства для покупки Warner Bros. Discovery. В четвёртом квартале 2025 года выручка Netflix выросла на 18% год к году и составила $12,1 млрд, чистая прибыль увеличилась почти на 30%, до $2,42 млрд, следует из отчёта.По словам компании, результаты обусловлены увеличением числа платных подписчиков до 325 млн (+18% год к году), а также ростом рекламной выручки более чем в 2,5 раза, до $1,5 млрд.В 2026 году Netflix планирует нарастить выручку на 12-14%, до $50,7-51,7 млрд. Компания также увеличит на 10% расходы на контент. Кроме того, дополнительные деньги выделят на работу по заключению сделки с Warner Bros. Discovery (WBD), а обратный выкуп акций приостановят.Netflix объявил о покупке WBD за $82,7 млрд 5 декабря 2025 года. Сделку запланировали закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.После этого Paramount заявила, что готова купить всю группу WBD по цене $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров. Позже добавила личные гарантии от сооснователя Oracle Ларри Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount). Warner Bros. отказалась.Если Netflix удастся закрыть сделку, стриминг получит студии WBD, платформы HBO и HBO Max и эксклюзивный контроль над «премиальными объектами интеллектуальной собственности», включая франшизу «Гарри Поттер», сериалы «Друзья», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». Однако процесс одобрения регуляторами может затянуться, а в киноиндустрии опасаются новой волны увольнений в Голливуде и сокращения кинопроката.Артур ТомилкоМедиавчераNetflix пересмотрел предложение о покупке Warner Bros. Discovery и решил оплатить сделку полностью деньгами — до этого часть суммы планировали покрыть акциями стриминга Компании рассчитывают, что это позволит пресечь попытку «враждебного» поглощения со стороны Paramount. #новости #netflix