Tesla свернёт производство электромобилей Model S и X во втором квартале 2026 года — ресурсы перенаправят на производство человекоподобных роботов Optimus

Компания планирует потратить $20 млрд на реорганизацию, которая среди прочего предполагает развитие роботакси и ИИ-инфраструктуры. Фото Bloomberg Об этом глава Tesla Илон Маск рассказал в ходе звонка с инвесторами по итогам финансового отчёта компании за 2025 год. «Мы рассчитываем свернуть производство моделей S и X во втором квартале [2026 года] и фактически остановить его», — заявил он. Поддерживать уже выпущенные машины продолжат.Завод Tesla во Фримонте, Калифорния, на котором пока выпускают электромобили, планируют переборудовать под производство человекоподобных роботов Optimus.Всего в 2026 году компания собирается потратить на реорганизацию $20 млрд, пишет Bloomberg. План среди прочего предполагает перераспределение ресурсов в пользу развития роботакси и ИИ-инфраструктуры.В частности, Tesla инвестирует ещё $2 млрд в xAI в обмен на привилегированные акции последней. Компании также заключили «рамочное соглашение» о более тесной интеграции и «расширении возможностей Tesla по разработке и внедрению продуктов и услуг на основе ИИ в физическом мире».Фото Getty Images По итогам 2025 года Tesla показала первое в своей истории снижение выручки — на 3%, до $94,8 млрд. Продажи компании падали в течение трёх последних кварталов, при этом число подписчиков на функции помощи водителю Full Self Driving за год увеличилось на 40%. Чистая прибыль сократилась на 2%, до $17,09 млрд, но оказалась выше ожиданий аналитиков.В первой половине 2026-го Tesla также планирует запустить свой сервис роботакси в Далласе, Хьюстоне, Финиксе, Майами, Орландо, Тампе и Лас-Вегасе. Пока он заработал только в Остине.Акции компании после публикации отчёта и анонсов Маска закрылись ростом на 0,13%, до $431 за штуку. На премаркете бумаги продолжили расти — к 10:00 мск они прибавили ещё 2,5%.Данила БычковТранспорт3 янвBYD стала крупнейшим поставщиком электромобилей в 2025 году, впервые обойдя Tesla В четвёртом квартале 2025-го продажи американской компании сократились на 16% год к году. #новости #tesla