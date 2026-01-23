Популярное
Артур Томилко
Транспорт

Tesla запустила в Остине поездки на роботакси без оператора в салоне

Тестировать их начали в конце 2025 года.

Источник: X
  • О запуске сообщил глава компании Илон Маск. Он также поблагодарил команду Tesla по разработке ИИ и отметил, что добиться полной автономности для человекоподобных роботов будет «в 100 раз сложнее», чем для автомобилей.
  • На фоне объявления о запуске полностью автономных поездок акции компании выросли на 4,15%, до $449,36 за бумагу. Они продолжили расти и на премаркете, прибавив ещё около 1%.
  • Тестировать роботакси в Остине Tesla начала в июне 2025 года. Изначально в машине присутствовал сотрудник компании, который следил за безопасностью поездки.
  • В декабре 2025 года в соцсетях появилось видео с пустым внедорожником Tesla Model Y. После этого Маск заявил, что компания начала тестировать поездки без оператора, но пассажирам они были не доступны.

#новости #tesla

