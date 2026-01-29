Отчёт Microsoft за квартал: выручка составила $81,3 млрд, чистая прибыль — $38,5 млрд

Треть выручки всё ещё приходится на облако — но темпы роста подразделения замедлились. Источник: Getty ImagesКомпания отчиталась за второй квартал финансового 2026 года: выручка составила $81,3 млрд (+17%), чистая прибыль — $38,5 млрд (+60%). Результаты оказались выше ожиданий аналитиков, пишет CNBC.Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio, выросла на 29% и составила $32,9 млрд. Ещё $34,1 млрд (+16%) за квартал принесло подразделение Productivity and Business Processes. Сюда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое.Оставшаяся часть выручки пришлась на More Personal Computing — сюда входят продажи лицензионных продуктов Windows, устройств Surface, игр и услуг для Xbox и самих консолей. Она составила $14,3 млрд (−3%).На фоне отчётности акции компании опустились на премаркете на 5,64% — до $454,45 за штуку. Причина — Microsoft сообщила о замедлении роста облачных сервисов.#новости #microsoft #отчётности