Стартап Entire бывшего гендиректора GitHub Томаса Домке привлёк $60 млн на разработку платформы для управления кодом, написанным ИИ-агентами

Оценка составила $300 млн.Источник: BloombergРаунд возглавила Felicis Ventures, также в нём приняли участие Venture Group и венчурное подразделение Microsoft — M12, пишет Bloomberg.Entire разрабатывает инструменты, которые помогают сохранять и отслеживать контекст работы ИИ-агентов. Это позволит разработчикам не только увидеть сгенерированный код, но и понимать контекст его появления, включая промпты и ход рассуждений агентов, отмечает TechCrunch.Первый продукт стартапа под названием Checkpoints уже доступен. Он интегрирован с Claude и Gemini — поддержку GitHub добавят позже.Томас Домке занимал пост гендиректора GitHub до конца 2025 года. При нём компания запустила в том числе ИИ-инструмент GitHub Spark для создания приложений по описанию и представила ИИ-агента для разработчиков.#новости #github