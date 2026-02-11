Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Стартап Entire бывшего гендиректора GitHub Томаса Домке привлёк $60 млн на разработку платформы для управления кодом, написанным ИИ-агентами

Оценка составила $300 млн.

Источник: Bloomberg
  • Раунд возглавила Felicis Ventures, также в нём приняли участие Venture Group и венчурное подразделение Microsoft — M12, пишет Bloomberg.
  • Entire разрабатывает инструменты, которые помогают сохранять и отслеживать контекст работы ИИ-агентов. Это позволит разработчикам не только увидеть сгенерированный код, но и понимать контекст его появления, включая промпты и ход рассуждений агентов, отмечает TechCrunch.
  • Первый продукт стартапа под названием Checkpoints уже доступен. Он интегрирован с Claude и Gemini — поддержку GitHub добавят позже.
  • Томас Домке занимал пост гендиректора GitHub до конца 2025 года. При нём компания запустила в том числе ИИ-инструмент GitHub Spark для создания приложений по описанию и представила ИИ-агента для разработчиков.

#новости #github

