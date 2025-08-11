Популярное
Таня Боброва
Разработка

Гендиректор GitHub Томас Домке покинет свою должность после почти четырёх лет работы

Сам сервис станет частью Microsoft — до этого он работал как отдельная компания.

Источник: Lionel Ng / Bloomberg
  • Томас Домке остаётся в компании до конца 2025 года, после чего покинет должность, чтобы «снова стать основателем». Об этом он написал в блоге.
  • Домке присоединился к GitHub в 2018 году в качестве вице-президента по стратегическим программам, а затем был директором по продукту, уточняет The Economic Times. Должность гендиректора он занял в 2021 году.
  • До GitHub Домке запустил с партнёрами стартап по тестированию приложений HockeyApp, который в 2014 году выкупила Microsoft.
  • При Домке GitHub запустила в том числе ИИ-инструмент GitHub Spark для создания приложений по описанию и представила ИИ-агента для разработчиков. А ИИ-сервис GitHub Copilot, по словам топ-менеджера, стал одним из лидеров рынка с более чем 20 млн пользователей.
  • С того момента, как Microsoft купила GitHub в 2018 году за $7,5 млрд, сервис работал как отдельная компания, отмечает The Verge. После ухода Домке GitHub продолжит работать в рамках подразделения Microsoft CoreAI. Позицию гендиректора замещать не будут.

#новости #github

4 комментария