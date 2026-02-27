PayPal не ведёт переговоры со Stripe о продаже бизнеса, но опасается попытки недружественного поглощения — Semafor

До этого источники Bloomberg рассказали о заинтересованности Stripe в сделке. По словам осведомлённых собеседников Semafor, PayPal в настоящее время не ведёт переговоры о продаже бизнеса — «ни со Stripe, ни с кем-либо ещё».При этом компания уже несколько месяцев работает с банками, готовясь к потенциальной «атаке активистов-инвесторов» или попытке недружественного поглощения, отметили источники. Откуда у PayPal такие опасения, они не уточнили.До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что финтех-сервис Stripe «предварительно заинтересован» в потенциальной покупке PayPal или её части. В компаниях комментировать эту информацию не стали.Основанная в 1998 году PayPal — один из пионеров на рынке платёжных сервисов. По собственным данным, на конец 2025 года у сервиса было открыто 439 млн активных потребительских и коммерческих счетов и 23,8 тысячи сотрудников.В четвёртом квартале 2025 года выручка PayPal составила $8,68 млрд — на 3,7% больше год к году, скорректированная прибыль — $1,23 на акцию. При этом аналитики ожидали $8,8 млрд выручки и $1,28 на акцию прибыли.В начале февраля 2026 года PayPal анонсировала смену гендиректора: Алекса Крисса заменит бывший глава HP Энрике Лорес. После этого акции компании упали на 20% — с $52,33 до $41,7. На 27 февраля бумаги торгуются по $45,5 за штуку.#новости #paypal #stripe