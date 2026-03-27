СМИ: Илон Маск планирует «нестандартное» IPO SpaceX — например, собирается предложить розничным инвесторам до 30% акций компании

Обычно при первичном размещении компаний эта доля составляет 5-10%, отмечает Reuters. Фото Reuters SpaceX «в ближайшие дни» подаст конфиденциальную заявку на проведение IPO в США, рассказали источники WSJ. По данным издания, в ходе размещения компания планирует привлечь от $40 млрд до $80 млрд. До этого FT писала о $75 млрд при оценке в $1,75 трлн.Глава SpaceX Илон Маск намерен провести IPO в «нестандартном» формате, отмечает WSJ. Вместо традиционных для фондового рынка встреч с банкирами и инвестфондами, Маск планирует приглашать инвесторов на объекты SpaceX в Лос-Анджеле и стартовую площадку для ракет во Флориде.Предприниматель также рассматривает возможность предоставления приоритетного доступа к бумагам SpaceX действующим акционерам Tesla и тем, кто помогал ему с покупкой Twitter в 2022 году.Розничных инвесторов, среди которых много поклонников Маска, он считает важной опорой, отмечает Reuters. В рамках IPO предприниматель хочет предложить частным инвесторам до 30% акций. Хотя обычно при выходе компаний на биржу эта доля составляет 5-10%, указывает издание.Аналитики говорят, что «ажиотажный» спрос на акции SpaceX со стороны розничных инвесторов можно сравнить с IPO Google в 2004 году. Первичное размещение, вероятно, станет крупнейшим в истории: предыдущий рекорд установила саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла около $29 млрд.При этом SpaceX рассматривает возможность попросить некоторых крупных участников IPO согласиться на более длительное ограничение продажи акций, чем «традиционные» полгода, пишет WSJ. В компании опасаются, что досрочная продажа бумаг такими инвесторами «может оказать давление» на их цену.