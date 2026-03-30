VK в апреле 2026 года разместит биржевые облигации на 10 млрд рублей

Размещение облигаций повысит «финансовую устойчивость компании».Источник: «ВКонтакте»Срок обращений облигаций — три года, сообщила VK. Эмитент — дочерняя компания холдинга, ООО «Мэйл.Ру Финанс». Организаторы — «Газпромбанк», «Альфа-банк», «ВТБ Капитал Трейдинг», Sber CIB, «Совкомбанк».Размещение пройдёт во второй половине апреля, точную дату VK пока не называет.В компании отмечают, что оно «не приведёт к росту долга на конец 2026 года». По итогам 2025-го чистый долг VK составил 82 млрд рублей, уменьшившись более чем вдвое.В компании объяснили vc.ru, что рассматривают размещение как «часть работы по управлению долговым портфелем с акцентом на рост рентабельности бизнеса». Решение приняли на фоне сильных финансовых результатов за 2025 год.В марте 2026-го VK отчиталась за 2025 год: чистый убыток составил 25,4 млрд рублей — он сократился в 3,7 раза по сравнению с 95,4 млрд рублей в 2024-м. Выручка увеличилась на 8%, до 160 млрд рублей.#новости #vk