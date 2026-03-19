Чистый убыток VK за 2025 год составил 25,4 млрд рублей — он сократился в 3,7 раза по сравнению с 95,4 млрд рублей в 2024-м

Выручка холдинга выросла на 8% год к году, до 160 млрд рублей.Фото РБККомпания опубликовала аудированную финансовую отчётность за 2025 год. Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амротизации) вырос до 22,6 млрд рублей после отрицательного значения в 4,9 млрд рублей в 2024-м.VK отмечают, что все операционные сегменты показали положительную рентабельность. Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» («ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», «VK музыка» и другое) в 2025 году увеличилась на 5%, до 109,8 млрд рублей. «Образовательные технологии» («Учи.ру», «Тетрика») выросли на 19%, до 7,4 млрд рублей.Сегмент «Технологии для бизнеса» (VK Tech) показал рост выручки на 38%, до 18,8 млрд рублей. «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросли на 13%, до 27,7 млрд рублей.Чистый долг VK по итогам 2025 года уменьшился более чем вдвое и составил 82 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по обязательствам — около 10% годовых. Чистый убыток группы сократился в 3,7 раза по сравнению с уровнем 2024 года и составил 25,4 млрд рублей.В конце 2024 года VK отчитался о чистом убытке в 95 млрд рублей. Тогда же компания сообщила о планах провести допэмиссию акций, чтобы «снизить долговую нагрузку».В июне 2025 года холдинг по итогам допэмиссии привлёк 112 млрд рублей. Покупатели — закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФы), пайщиками которых выступают «ключевые российские акционеры». Это ЗПИФ «Агана-С» под управлением ООО «Управляющая компания "Агана"» и ЗПИФ «Тривор» под управлением АО «АМ-Инвест».