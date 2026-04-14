Артур Томилко
Инвестиции

OpenAI купила ИИ-сервис Hiro для управления личными финансами — сумму сделки не раскрыли

В октябре 2025-го компания купила разработчика персонализированного финансового ИИ-ассистента Roi.

Источник: Hiro
  • Hiro прекратит работу 20 апреля 2026 года, а 13 мая удалит с серверов все данные пользователей, пишет TechCrunch. Основатель стартапа Итан Блох заявил, что вся команда перейдёт в OpenAI. Точное число сотрудников он не назвал — по информации на LinkedIn, их около десяти.
  • Hiro основан в 2023 году, а первый продукт запустил в конце 2025 года. Это ИИ-инструмент для учёта личных финансов:

    пользователи вводят свою зарплату, расходы и долги, на основе которых система предлагает «финансовые решения».

  • По словам Блоха, используемая стартапом ИИ-модель обучена для «точного» выполнения математических вычислений, а сервис также включает функцию проверки корректности подсчётов.

  • В октябре 2025 года OpenAI купила разработчика персонализированного финансового ИИ-ассистента Roi. Интерес компании к финтех-проектам может быть связан с развитием направления ИИ-агентов, которых пользователи в том числе используют для управления финансами и торговли акциями, полагает TechCrunch.

