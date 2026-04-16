Евгения Евсеева
Инвестиции

Совладелец «Авито» заявил о готовности компании к «публичности» — когда она выйдет на биржу, неизвестно

Это «скорее всего вопрос цены этого капитала».

Источник: «Коммерсантъ»
  • Об этом основатель инвестгруппы Kismet Capital Group Иван Таврин заявил на форуме Мосбиржи, пишет РБК. По его словам, такие компании, как «Яндекс», Ozon, VK и «Т-Банк», прежде чем разместить свои акции на бирже, получали инвестиции от частного капитала — это позволяло им расти.

«Авито» тоже проходило все такого типа стадии, когда компания только развивалась, в неё вкладывали фонды частных инвестиций. Мы её выкупили в 2022 году. В ней было достаточно большое количество долга, но с тех пор наша долговая нагрузка снизилась кратно, выручка выросла более чем в три раза.

В компании стало работать более чем в два раза больше программистов и [появились] новые продукты. Компания действительно готова к публичности. В этот год, в следующий или дальше, это скорее всего вопрос цены этого капитала.

Иван Таврин, основатель инвестгруппы Kismet Capital Group
  • Kismet Capital Group Таврина купила «Авито» в октябре 2022 года. С января 2023-го группа владеет более 20% в HeadHunter. В апреле она вошла в консорциум инвесторов, который выкупил бизнес Henkel в России. А в августе одно из юрлиц Kismet купило бренды одежды Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
  • В 2025 году структура под управлением «Россельхозбанка» выкупила 50% «Авито» — сумму сделки не раскрывали.

