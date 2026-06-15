SpaceX увеличила объём привлечённых средств на IPO до $85,7 млрд за счёт доразмещения

Рыночная капитализация компании превышает $2 трлн.SpaceX объявила о завершении IPO: всего компания разместила более 638,88 млн акций класса А, включая дополнительный опцион андеррайтеров на 83,3 млн акций. В итоге суммарно компания привлекла около $85,7 млрд.Компания разместила 555,6 млн акций на Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas по цене $135 за штуку и превлекла $75 млрд 11 июня 2026 года.Торги под тикером SPCX начались на следующий день: они открылись на отметке $150 за штуку, на 18:27 мск 15 июня растут на 7,93% и стоят $173,76 за бумагу. Рыночная капитализация компании — около $2,27 трлн. SpaceX вошла в десятку крупнейших публичных компаний в США.У андеррайтеров был так называемый опцион greenshoe, который они и реализовали, пишет Reuters. Этот механизм позволяет поддержать акции и ограничить резкие колебания цен в первое время после начала торгов, а компании привлечь дополнительный капитал при высоком спросе.Артур ТомилкоИнвестиции15:56IPO SpaceX усилило интерес инвесторов ко всему космическому сектору и связанным с космосом компаниям — WSJ Финансирование активно привлекают разработчики спутников, космических кораблей, лазерной связи и другой инфраструктуры. #новости #spacex