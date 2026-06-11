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Артур Томилко
Инвестиции

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам о планах провести IPO «в течение следующего года» — The Information

На конкретные сроки размещения может повлиять «широкий круг факторов», в том числе темпы развития ИИ, отметил он.

Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • Альтман рассказал о планах во внутренней переписке с сотрудниками OpenAI, пишет Reuters со ссылкой на заметку The Information.
  • Он сообщил, что компания может провести IPO «в течение следующего [2027] года». Конфиденциальная заявка, которую OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволяет «выбрать момент» — он может наступить «как раньше, так и позже», отметил Альтман.
  • По его словам, сроки размещения будут зависеть от «широкого круга факторов». Например, если OpenAI сможет создать рекурсивный самосовершенствующийся ИИ, способный самостоятельно создавать другие ИИ, мотивация проводить IPO может снизиться.
  • Альтман также сообщил сотрудникам, что OpenAI готовится провести выкуп акций по цене в $687,69 за бумагу.
  • До этого CNBC писало, что OpenAI планирует провести размещение в четвёртом квартале 2026 года, а собеседники WSJ говорили, что IPO должно пройти в сентябре.
  • В июне 2026 года о подаче документов в SEC сообщила Anthropic — ближайший конкурент OpenAI. Когда пройдёт размещение — неизвестно. Компания в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд. А в конце мая её оценка выросла до $965 млрд.

#новости #openai #ipo

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