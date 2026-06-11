Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам о планах провести IPO «в течение следующего года» — The Information

На конкретные сроки размещения может повлиять «широкий круг факторов», в том числе темпы развития ИИ, отметил он. Фото Reuters Альтман рассказал о планах во внутренней переписке с сотрудниками OpenAI, пишет Reuters со ссылкой на заметку The Information.Он сообщил, что компания может провести IPO «в течение следующего [2027] года». Конфиденциальная заявка, которую OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), позволяет «выбрать момент» — он может наступить «как раньше, так и позже», отметил Альтман.По его словам, сроки размещения будут зависеть от «широкого круга факторов». Например, если OpenAI сможет создать рекурсивный самосовершенствующийся ИИ, способный самостоятельно создавать другие ИИ, мотивация проводить IPO может снизиться.Альтман также сообщил сотрудникам, что OpenAI готовится провести выкуп акций по цене в $687,69 за бумагу.До этого CNBC писало, что OpenAI планирует провести размещение в четвёртом квартале 2026 года, а собеседники WSJ говорили, что IPO должно пройти в сентябре.В июне 2026 года о подаче документов в SEC сообщила Anthropic — ближайший конкурент OpenAI. Когда пройдёт размещение — неизвестно. Компания в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд. А в конце мая её оценка выросла до $965 млрд.#новости #openai #ipo