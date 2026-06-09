OpenAI подала конфиденциальную заявку на проведение IPO

Размещение может пройти в сентябре 2026 года. Исчточник: Getty ImagesОб этом сообщила сама компания. Она направила документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сроки, количество предлагаемых акций и цену размещения пока не определили.Как пишет CNBC, разместиться на бирже OpenAI планирует в четвёртом квартале 2026 года. По данным собеседников WSJ, это должно случиться в сентябре.В последнем раунде весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд.В июне о подаче документов в SEC сообщила Anthropic — ближайший конкурент OpenAI. Когда пройдёт размещение — неизвестно. Компания в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд, но, по данным Bloomberg, обсуждает новый раунд по оценке в $900 млрд.Ася КарповаДеньги6 апрOpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.#новости #openai #ipo