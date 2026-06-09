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Евгения Евсеева
Инвестиции

OpenAI подала конфиденциальную заявку на проведение IPO

Размещение может пройти в сентябре 2026 года.

Исчточник: Getty Images
Исчточник: Getty Images
  • Об этом сообщила сама компания. Она направила документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сроки, количество предлагаемых акций и цену размещения пока не определили.
  • Как пишет CNBC, разместиться на бирже OpenAI планирует в четвёртом квартале 2026 года. По данным собеседников WSJ, это должно случиться в сентябре.
  • В последнем раунде весной 2026-го инвесторы оценили OpenAI в $852 млрд.
  • В июне о подаче документов в SEC сообщила Anthropic — ближайший конкурент OpenAI. Когда пройдёт размещение — неизвестно. Компания в феврале привлекла инвестиции при оценке в $380 млрд, но, по данным Bloomberg, обсуждает новый раунд по оценке в $900 млрд.
Ася Карпова
Деньги
OpenAI сделала ставку на рекламу, Anthropic — на инструменты для бизнеса и обе ждут роста затрат на обучение ИИ-моделей: как компании подходят к IPO

WSJ собрало показатели, которыми стартапы делились с инвесторами перед последними раундами финансирования.

По данным на февраль 2026-го, на Anthropic приходится…

#новости #openai #ipo

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