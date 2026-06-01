Anthropic конфиденциально подала документы на IPO

Компания может выйти на биржу осенью 2026 года, писало Bloomberg.Источник: Gabby Jones / BloombergКомпания рассказала, что конфиденциально подала проект регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество предлагаемых акций и цену размещения пока не определили.Этот шаг позволит Anthropic получить обратную связь от регуляторов перед раскрытием информации потенциальным инвесторам, отмечает Axios. Сам стартап отметил, что размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов.О том, что Anthropic запланировала выйти на IPO, писало, в частности, Bloomberg. По словам источников агентства, это может произойти в октябре 2026 года. В конце мая 2026-го компания рассказала о привлечении $65 млрд при оценке в $965 млрд.Как отмечает Axios, в ближайшее время сразу три компании могут выйти на биржу в США с оценкой около $1 трлн. Издание ожидает, что первой IPO проведёт SpaceX в июне 2026 года. Следом — Anthropic или OpenAI. Размещение последней, по данным собеседников WSJ, должно пройти в сентябре.Anthropic основал в 2021 году бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из стартапа сотрудниками. Среди продуктов компании — чат-бот Claude и инструмент для разработчиков Claude Code. WSJ писало, что по итогам второго квартала 2026 года Anthropic рассчитывает получить $10,9 млрд выручки и $559 млн операционной прибыли — первой для стартапа.Ася Карпова