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Данила Бычков
Инвестиции

Китайская соцсеть Xiaohongshu запланировала провести IPO в Гонконге до конца 2026 года при оценке около $70 млрд — WSJ

За пределами Китая она также известна под названием Rednote.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Чистая прибыль Xiaohongshu в 2026 году превысит $3 млрд по сравнению с $2 млрд в 2025-м, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. У платформы более 400 млн ежемесячно активных пользователей.
  • Xiaohongshu планирует провести первичное размещение акций на Гонконгской бирже в конце 2026 года, в подготовке IPO участвует банк China International Capital, отмечают источники. Оценка компании после выхода на биржу может превысить $70 млрд.
  • Для проведения IPO компании необходимо получить разрешение китайских регуляторов. Внимание властей КНР может привлечь офшорная структура Xiaohongshu, материнская компания которой зарегистрирована на Каймановых островах, отмечает WSJ.
  • В январе 2025 года приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok в стране. Из-за этого соцсеть начала искать модераторов со знанием английского языка. При этом WSJ отмечает, что компания не смогла добиться «значительных успехов» за пределами Китая.
  • Xiaohongshu запустили в 2013 году как приложение с рекомендациями по покупкам. Впоследствии оно стало одной из крупнейших соцсетей в Китае. В 2026 году компания также запустила маркетплейс Redshop в нескольких странах, включая США и Великобританию.
Евгения Евсеева
Соцсети
Китайское приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok

В компании удивлены — приложение ориентировано на китайских пользователей.

Скриншот The Verge 

#новости #xiaohongshu

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