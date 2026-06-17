Китайская соцсеть Xiaohongshu запланировала провести IPO в Гонконге до конца 2026 года при оценке около $70 млрд — WSJ

За пределами Китая она также известна под названием Rednote.Источник: BloombergЧистая прибыль Xiaohongshu в 2026 году превысит $3 млрд по сравнению с $2 млрд в 2025-м, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. У платформы более 400 млн ежемесячно активных пользователей.Xiaohongshu планирует провести первичное размещение акций на Гонконгской бирже в конце 2026 года, в подготовке IPO участвует банк China International Capital, отмечают источники. Оценка компании после выхода на биржу может превысить $70 млрд.Для проведения IPO компании необходимо получить разрешение китайских регуляторов. Внимание властей КНР может привлечь офшорная структура Xiaohongshu, материнская компания которой зарегистрирована на Каймановых островах, отмечает WSJ.В январе 2025 года приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok в стране. Из-за этого соцсеть начала искать модераторов со знанием английского языка. При этом WSJ отмечает, что компания не смогла добиться «значительных успехов» за пределами Китая.Xiaohongshu запустили в 2013 году как приложение с рекомендациями по покупкам. Впоследствии оно стало одной из крупнейших соцсетей в Китае. В 2026 году компания также запустила маркетплейс Redshop в нескольких странах, включая США и Великобританию.Евгения ЕвсееваСоцсети14.01.2025Китайское приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok В компании удивлены — приложение ориентировано на китайских пользователей. #новости #xiaohongshu