Китайская соцсеть Xiaohongshu начала искать знающих английский модераторов на фоне притока пользователей

К работе требуется приступить «немедленно».Внимание на вакансии для англоговорящих модераторов обратили Wired и CNN. Причина — переход на платформу пользователей из США, называющих себя «беженцами из TikTok», которому грозит блокировка в стране.Для Xiaohongshu это стало «неожиданностью»: приложение ориентировано на Китай. У него нет названия на английском и функции перевода. Большая часть контента полностью на китайском. По данным Reuters на 14 января 2025-го, в Xiaohongshu пришло как минимум 700 тысяч новых пользователей.Предлагаемая зарплата — от 4500 до 8000 юаней (от 62,6 тысячи до 111,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 января 2025-го). Кандидаты должны подтвердить знание английского языка и предоставить результаты экзамена. В одной из вакансий указано, что приступить к работе нужно «немедленно».The Information писало, что Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) предупредило платформу о «необходимости скрыть контент на английском от пользователей из Китая». Это связано с вопросами цензуры — платформы должны удалять контент, связанный с насилием, «обнажёнкой», а также «политически чувствительный».Некоторые пользователи заметили, что недавно присоединившимся к платформе людям показывается уведомление, что их публикации станут видны другим пользователям только через 48 часов. Wired предполагает, что за это время модераторы проверяют, нарушает ли пост правила соцсети.Закон о принудительной продаже или ограничениях работы TikTok в стране подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.Избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok, но его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после запланированного запрета на работу соцсети в США. Тогда, как пишет TechCrunch, приложение будет удалено из местных магазинов, а также перестанет работать с американских IP-адресов.#новости #xiaohongshu
Ща эти тикток-беженцы наиграются в протест, и съебут через месяц. Так что сохраняйте спокойствие, товарищи китайцы.
Там вполне интересно.
Нашим социалкам до их сетей как до Марса на велике
Там интересная картина сейчас, американцы пересеклись с китайскими (а не чайнатаунскими) китайцами на их же цифровом поле.
В шоке теперь все. Китайцы от нашествия гнусавых белых, а американцы — от разрыва шаблона, оказалось что в Китае уже не паровые двигатели и сплошь рыбацкие деревни.
Это скорее американца в качестве пользователей паровых двигателей воспринимаются сейчас, в сравнение с китайцами.
«Xiaohongshu» (小红书) произносится примерно как сяо-хун-шу:
сяо (xiǎo) — означает «маленький», произносится с легким «ся», с мягким звуком «с».
хун (hóng) — означает «красный», произносится с придыхательным «х».
шу (shū) — означает «книга», произносится с протяжным звуком «ш».
Вместе это можно перевести как «Маленькая красная книга».
И это напрямую к сборнику цитат Мао.
Там уже и новых юзеров из РФ полно. Скоро еще русскоязычные модераторы нужны станут.