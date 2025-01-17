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Евгения Евсеева
Соцсети

Китайская соцсеть Xiaohongshu начала искать знающих английский модераторов на фоне притока пользователей

К работе требуется приступить «немедленно».

  • Внимание на вакансии для англоговорящих модераторов обратили Wired и CNN. Причина — переход на платформу пользователей из США, называющих себя «беженцами из TikTok», которому грозит блокировка в стране.
  • Для Xiaohongshu это стало «неожиданностью»: приложение ориентировано на Китай. У него нет названия на английском и функции перевода. Большая часть контента полностью на китайском. По данным Reuters на 14 января 2025-го, в Xiaohongshu пришло как минимум 700 тысяч новых пользователей.
  • Предлагаемая зарплата — от 4500 до 8000 юаней (от 62,6 тысячи до 111,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 17 января 2025-го). Кандидаты должны подтвердить знание английского языка и предоставить результаты экзамена. В одной из вакансий указано, что приступить к работе нужно «немедленно».
  • The Information писало, что Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) предупредило платформу о «необходимости скрыть контент на английском от пользователей из Китая». Это связано с вопросами цензуры — платформы должны удалять контент, связанный с насилием, «обнажёнкой», а также «политически чувствительный».
  • Некоторые пользователи заметили, что недавно присоединившимся к платформе людям показывается уведомление, что их публикации станут видны другим пользователям только через 48 часов. Wired предполагает, что за это время модераторы проверяют, нарушает ли пост правила соцсети.
Китайская соцсеть Xiaohongshu начала искать знающих английский модераторов на фоне притока пользователей
  • Закон о принудительной продаже или ограничениях работы TikTok в стране подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказался затормозить его вступление в силу.
  • Избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok, но его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после запланированного запрета на работу соцсети в США. Тогда, как пишет TechCrunch, приложение будет удалено из местных магазинов, а также перестанет работать с американских IP-адресов.

#новости #xiaohongshu

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28 комментариев
Слегка Придурковатый

Ща эти тикток-беженцы наиграются в протест, и съебут через месяц. Так что сохраняйте спокойствие, товарищи китайцы.

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ЕНОТ

Там вполне интересно.
Нашим социалкам до их сетей как до Марса на велике

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Вадим Д.

Там интересная картина сейчас, американцы пересеклись с китайскими (а не чайнатаунскими) китайцами на их же цифровом поле.
В шоке теперь все. Китайцы от нашествия гнусавых белых, а американцы — от разрыва шаблона, оказалось что в Китае уже не паровые двигатели и сплошь рыбацкие деревни.

4
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Ivan Mart

Это скорее американца в качестве пользователей паровых двигателей воспринимаются сейчас, в сравнение с китайцами.

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Vlad Dx18gzn36

«Xiaohongshu» (小红书) произносится примерно как сяо-хун-шу:

сяо (xiǎo) — означает «маленький», произносится с легким «ся», с мягким звуком «с».
хун (hóng) — означает «красный», произносится с придыхательным «х».
шу (shū) — означает «книга», произносится с протяжным звуком «ш».
Вместе это можно перевести как «Маленькая красная книга».

4
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Вадим Д.

И это напрямую к сборнику цитат Мао.

6
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ЕНОТ

Там уже и новых юзеров из РФ полно. Скоро еще русскоязычные модераторы нужны станут.

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