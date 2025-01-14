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Евгения Евсеева
Соцсети

Китайское приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok

В компании удивлены — приложение ориентировано на китайских пользователей.

  • Xiaohongshu (читается как «сяохуншу», в переводе — «маленькая красная книжка») возглавляет топ среди всех бесплатных приложений и в категории соцсетей, заметил TechCrunch.
  • Издание отмечает, что популярность приложения связана с «беженцами из TikTok» — авторами, которые призывают пользователей переходить на новую платформу. Они пытаются создать сообщества или интересуются у китайских пользователей, какие мемы у них популярны, пишет The Verge.
Скриншот The Verge 
Скриншот The Verge 
  • Как пишет Financial Times, для компании это стало «неожиданностью»: приложение ориентировано на Китай, американских пользователей оно привлекать не собиралось. У него нет названия на английском языке, большая часть контена полностью китайская, нет функции перевода.
  • Xiaohongshu — соцсеть, где можно публиковать тексты, видео и фотографии. Интерфейсом она похожа на Pinterest, TechCrunch называет её «китайским аналогом Instagram*».
  • Закон о принудительной продаже или закрытии TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказалсязатормозить его вступление в силу.
  • Комитет Палаты представителей предупредил руководство Apple и Google о необходимости соблюдать закон — они будут обязаны удалить TikTok из своих магазинов.
  • Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после вступления в силу запрета на работу TikTok в США.

*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской в России и запрещена.

#новости #tiktok #xiaohongshu

6 комментариев
Слегка Придурковатый

Беженцы из TikTok. Звучит угрожающе.

1
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ckM43zp4aikuf!

2024 век, как никак

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Griby Lenina

Диагноз как диагноз. За двадцать лет в психиатрии я и не такое видал.

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Юрий Зибарев

возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok - так должно было быть наоборот, это ведь говорит о том что все китайское будут запрещать разве нет.

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ckM43zp4aikuf!

Нет, но проверять явно будут с пристрастием

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Allestor Klei

Можно ли это назвать культурной победой Китая в США?

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