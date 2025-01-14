Китайское приложение Xiaohongshu возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok

В компании удивлены — приложение ориентировано на китайских пользователей. Xiaohongshu (читается как «сяохуншу», в переводе — «маленькая красная книжка») возглавляет топ среди всех бесплатных приложений и в категории соцсетей, заметил TechCrunch.Издание отмечает, что популярность приложения связана с «беженцами из TikTok» — авторами, которые призывают пользователей переходить на новую платформу. Они пытаются создать сообщества или интересуются у китайских пользователей, какие мемы у них популярны, пишет The Verge.Скриншот The Verge Как пишет Financial Times, для компании это стало «неожиданностью»: приложение ориентировано на Китай, американских пользователей оно привлекать не собиралось. У него нет названия на английском языке, большая часть контена полностью китайская, нет функции перевода.Xiaohongshu — соцсеть, где можно публиковать тексты, видео и фотографии. Интерфейсом она похожа на Pinterest, TechCrunch называет её «китайским аналогом Instagram*».Закон о принудительной продаже или закрытии TikTok подписал в апреле 2024 года Джо Байден — из-за угрозы нацбезопасности. В декабре Апелляционный суд США поддержал закон, а затем отказалсязатормозить его вступление в силу.Комитет Палаты представителей предупредил руководство Apple и Google о необходимости соблюдать закон — они будут обязаны удалить TikTok из своих магазинов.Юристы ByteDance попросили суд «дать новой администрации время для определения своей позиции», поскольку избранный президент Дональд Трамп публично поддерживал TikTok. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года — на следующий день после вступления в силу запрета на работу TikTok в США.*Meta, которая владеет Instagram, признана экстремистской в России и запрещена.#новости #tiktok #xiaohongshu
Беженцы из TikTok. Звучит угрожающе.
2024 век, как никак
Диагноз как диагноз. За двадцать лет в психиатрии я и не такое видал.
возглавило топ американского App Store на фоне возможного запрета TikTok - так должно было быть наоборот, это ведь говорит о том что все китайское будут запрещать разве нет.
Нет, но проверять явно будут с пристрастием
Можно ли это назвать культурной победой Китая в США?