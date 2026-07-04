Китайский производитель роботов Unitree получил разрешение на проведение IPO в Шанхае — компания планирует привлечь $619 млн

Дату первичного размещения пока не определили. Фото Reuters Регулятор фондового рынка КНР одобрил заявку Unitree на проведение IPO на шанхайской бирже, пишет Reuters. Разрешение будет действовать в течение 12 месяцев.Компания подала заявку в марте 2026 года. Она планирует разместить не менее 40,45 млн акций и привлечь около 4,2 млрд юаней ($619,4 млн). Деньги направят на разработку новых роботов и моделей ИИ, а также расширение производства.Выход Unitree на биржу позволит проверить спрос китайских инвесторов на акции разработчиков роботов, отмечает Reuters. Гуманоидные роботы — одна из шести отраслей, которые китайские власти называют «новыми драйверами экономического роста». Однако их массового внедрения в домах и на предприятиях пока не случилось.Unitree работает с 2016 года. Выручка в 2025-м составила 1,71 млрд юаней ($247 млн), чистая прибыль — 287 млн юаней ($41 млн). На долю китайского разработчика приходится 32,4% мировых поставок, писало Reuters.В апреле 2026 года компания открыла предзаказ на гуманоидных роботов R1 через AliExpress для международного рынка по цене от $6800. Устройство ростом 123 см и весом 29 кг умеет бегать, прыгать и выполнять элементы из боевых искусств, а также оснащено ИИ для распознавания речи и изображений.Артур ТомилкоТехника12 маяКитайская Unitree показала пилотируемого робота GD01 — он оснащён кабиной для человека По словам компании, робот готов к массовому производству, его цена составит от $650 тысяч. #новости #unitree