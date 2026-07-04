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Артур Томилко
Инвестиции

Китайский производитель роботов Unitree получил разрешение на проведение IPO в Шанхае — компания планирует привлечь $619 млн

Дату первичного размещения пока не определили.

Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • Регулятор фондового рынка КНР одобрил заявку Unitree на проведение IPO на шанхайской бирже, пишет Reuters. Разрешение будет действовать в течение 12 месяцев.
  • Компания подала заявку в марте 2026 года. Она планирует разместить не менее 40,45 млн акций и привлечь около 4,2 млрд юаней ($619,4 млн). Деньги направят на разработку новых роботов и моделей ИИ, а также расширение производства.
  • Выход Unitree на биржу позволит проверить спрос китайских инвесторов на акции разработчиков роботов, отмечает Reuters. Гуманоидные роботы — одна из шести отраслей, которые китайские власти называют «новыми драйверами экономического роста». Однако их массового внедрения в домах и на предприятиях пока не случилось.
  • Unitree работает с 2016 года. Выручка в 2025-м составила 1,71 млрд юаней ($247 млн), чистая прибыль — 287 млн юаней ($41 млн). На долю китайского разработчика приходится 32,4% мировых поставок, писало Reuters.
  • В апреле 2026 года компания открыла предзаказ на гуманоидных роботов R1 через AliExpress для международного рынка по цене от $6800. Устройство ростом 123 см и весом 29 кг умеет бегать, прыгать и выполнять элементы из боевых искусств, а также оснащено ИИ для распознавания речи и изображений.
Артур Томилко
Техника
Китайская Unitree показала пилотируемого робота GD01 — он оснащён кабиной для человека

По словам компании, робот готов к массовому производству, его цена составит от $650 тысяч.

#новости #unitree

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