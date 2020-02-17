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Татьяна Боброва
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Операторы смогут потребовать модернизации оборудования по закону об автономном рунете при снижении скорости трафика Материал редакции

Во время тестов операторы жаловались на ухудшение качества связи и снижение скорости интернет-трафика, писало РБК.

8 комментариев
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Операторы связи смогут потребовать модернизации оборудования для исполнения закона об автономном рунете, если оно будет замедлять скорость или снижать качество услуг. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление, которые утвердило правительство.

За эксплуатацию и обслуживание оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. Сами операторы должны будут обеспечить бесперебойное электропитание оборудования и не препятствовать его дистанционному управлению для противодействия угрозам, уточняет «Коммерсантъ».

В МТС, «Билайне» и Tele2 отказались от комментариев. В «Ростелекоме», «Мегафоне» и «ЭР-Телекоме» не ответили на запросы издания.

Также в подзаконных актах прописано, что угрозы безопасности рунета будут определять Минкомсвязь и ФСБ по итогам проведенных учений, мониторинга сетей и исследований. Затем эти сведения и данные «об уязвимости средств и технологий связи» Роскомнадзор внесёт в специальный реестр.

После этого Роскомнадзор, Минкомсвязь, ФСБ будут утверждать регламент реагирования на каждый вид угрозы. Виды угроз Минкомсвязи назвало в мае 2019 года: угроза целостности, угроза устойчивости и угроза безопасности функционирования сетей связи.

Основные положения закона об обеспечении автономной работы рунета в случае отключения от глобального интернета вступили в силу 1 ноября 2019 года. По данным РБК, в ноябре операторы говорили Минкомсвязи о снижении скорости интернет-трафика во время тестов оборудования на Урале и ухудшении качества связи.

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#новость #автономностьрунета

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8 комментариев
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Roman Platonov

2

А мы на эту модернизацию все дружно скинемся

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Sergei Timofeyev

Roman
0

А государство разведёт руками: мы же не строили эту сеть и модернизировать не будем, а просили вас соответствовать нашим законам. Чтобы ру-нет был устойчивым. Если честно, то не оставляет ощущения того, что весь ру-нет был банально прихватизирован за наш с вами счёт.

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Den Zomann

–5

На самом деле в таком ограничении есть и плюсы. Во первых все развращения идут от туда, после развала СССР люди стали намного больше пить, колоться, стало больше разводов. Появились трансы, геи и прочие личности к которым все должны относиться с почтением чтобы не ущемить их права. Конечно это уже не остановить, и многие считают это нормальным. Что будет дальше? Начнут есть людей? Конечно это сейчас звучит дико, но через 10 лет людоедов будут защищать и говорить речи вроде "они тоже люди, они просто не могут питаться ничем другим, тигр же не выбирал быть хищником"

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Sergei Timofeyev

Den
3

Олег, не туда!

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Олег

Sergei
0

Что это значит?

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Sergei Timofeyev

Олег
1

Не в ту дырку (с)

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Евгений Ларин

Den
1

строем нравится ходить?

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timursh

Den
0

Казалось бы, причём здесь Лужков?

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