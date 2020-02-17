Во время тестов операторы жаловались на ухудшение качества связи и снижение скорости интернет-трафика, писало РБК.

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Операторы связи смогут потребовать модернизации оборудования для исполнения закона об автономном рунете, если оно будет замедлять скорость или снижать качество услуг. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление, которые утвердило правительство.

За эксплуатацию и обслуживание оборудования будет отвечать Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору. Сами операторы должны будут обеспечить бесперебойное электропитание оборудования и не препятствовать его дистанционному управлению для противодействия угрозам, уточняет «Коммерсантъ».

В МТС, «Билайне» и Tele2 отказались от комментариев. В «Ростелекоме», «Мегафоне» и «ЭР-Телекоме» не ответили на запросы издания.

Также в подзаконных актах прописано, что угрозы безопасности рунета будут определять Минкомсвязь и ФСБ по итогам проведенных учений, мониторинга сетей и исследований. Затем эти сведения и данные «об уязвимости средств и технологий связи» Роскомнадзор внесёт в специальный реестр.

После этого Роскомнадзор, Минкомсвязь, ФСБ будут утверждать регламент реагирования на каждый вид угрозы. Виды угроз Минкомсвязи назвало в мае 2019 года: угроза целостности, угроза устойчивости и угроза безопасности функционирования сетей связи.