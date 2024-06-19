TikTok узнал, что закон о его принудительной продаже в США приняли после засекреченных брифингов c разведкой

Соцсеть будет использовать нехватку публичных доказательств своей вины как аргумент в суде.Об этом пишет Bloomberg. Компания подала иск, чтобы оспорить закон, в мае 2024 года. До 20 июня она должна предоставить все основания для него.Одним из главных аргументов станет то, что Конгресс США так и не смог публично озвучить доказательства того, что видеосервис представляет угрозу нацбезопасности. Пока есть только гипотезы и спекуляции, считает ByteDance, материнская компания TikTok.Источники Bloomberg рассказали, что брифинги организовывали члены разведывательных служб США. В ходе обсуждений якобы стало известно, что некоторые высокопоставленные начальники ByteDance преследовали цели, схожие с установками Коммунистической партии Китая. Других деталей нет.Опрошенный изданием юрист Джо Тайер сообщил, что именно закрытые брифинги «выступили ключевым фактором, который подтолкнул "пассивных" законодателей к принятию закона», а не старые претензии.Некоторые законодатели призывают сделать публичной часть данных, которые обсуждали на встречах с разведкой. Но для этого Минюсту США и управлению нацразведки придётся отредактировать материалы, чтобы не рассекретить источники информации и методы её сбора.Профессор права Пол Стефан считает, что Минюст, скорее, будет давить на суд, чтобы выиграть дело, чем рассекретит данные. В Конгрессе США также говорили, что доказывать свою правоту должен именно TikTok, а акты Конгресса по умолчанию считаются основательными.Источник фото: NBC NewsВ 2020 году администрация Дональда Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что компания передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.В 2021 году новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа, однако поручил провести расследование. В 2022-м выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.Чтобы решить проблемы с властями, TikTok, как писало Rest of World, наняла в руководство граждан из разных стран, открыла офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре (там же проживает глава сервиса Чу Шоуцзы) и перенесла данные пользователей в США на серверы американской компании Oracle.Но это не избавило США от подозрений. В апреле 2024-го Байден подписал законопроект о принудительной продаже видеосервиса китайским владельцем, иначе сервис заблокируют в стране. ByteDance заявила: если не получится оспорить решение через суд, компания лучше выберет бан. К этому же её подталкивают и китайские власти.Апелляционный суд США заслушает устные аргументы по иску TikTok против законопроекта 16 сентября 2024 года.#новости #tiktok #bytedance
Их свободная и правильная демократия и наша тоталитарная гэбэшная диктатура(
Но там хоть можно это озвучить и попытаться побороться.
Надеюсь, конгрессмены выдвигают аргументы типа: "жопу на район ставишь за базар?"
начальники ByteDance преследовали цели, схожие с установками Коммунистической партии Китая.
То бишь тикток топил за обобществление средств производства, отсутствие государства, денег и деления общества на социальные классы?
Про презумпцию невиновности конгрессмены в курсе?
С таким подходом, виновны все корпоратив, которые о рабатывают данные на справках.
а казалось бы всего лишь платформа для загрузки которотеньких , глупых видео, а вон оно как