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Полина Лааксо
Право

TikTok узнал, что закон о его принудительной продаже в США приняли после засекреченных брифингов c разведкой

Соцсеть будет использовать нехватку публичных доказательств своей вины как аргумент в суде.

  • Об этом пишет Bloomberg. Компания подала иск, чтобы оспорить закон, в мае 2024 года. До 20 июня она должна предоставить все основания для него.
  • Одним из главных аргументов станет то, что Конгресс США так и не смог публично озвучить доказательства того, что видеосервис представляет угрозу нацбезопасности. Пока есть только гипотезы и спекуляции, считает ByteDance, материнская компания TikTok.
  • Источники Bloomberg рассказали, что брифинги организовывали члены разведывательных служб США. В ходе обсуждений якобы стало известно, что некоторые высокопоставленные начальники ByteDance преследовали цели, схожие с установками Коммунистической партии Китая. Других деталей нет.
  • Опрошенный изданием юрист Джо Тайер сообщил, что именно закрытые брифинги «выступили ключевым фактором, который подтолкнул "пассивных" законодателей к принятию закона», а не старые претензии.
  • Некоторые законодатели призывают сделать публичной часть данных, которые обсуждали на встречах с разведкой. Но для этого Минюсту США и управлению нацразведки придётся отредактировать материалы, чтобы не рассекретить источники информации и методы её сбора.
  • Профессор права Пол Стефан считает, что Минюст, скорее, будет давить на суд, чтобы выиграть дело, чем рассекретит данные. В Конгрессе США также говорили, что доказывать свою правоту должен именно TikTok, а акты Конгресса по умолчанию считаются основательными.
Источник фото: <a href="https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/tiktok-sues-us-government-says-ban-violates-first-amendment-rcna151059" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">NBC News</a>
Источник фото: NBC News
  • В 2020 году администрация Дональда Трампа предложила заблокировать TikTok «по соображениям национальной безопасности» — власти считали, что компания передаёт данные американских пользователей китайскому правительству.
  • В 2021 году новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа, однако поручил провести расследование. В 2022-м выяснилось, что сотрудники ByteDance неправомерно получили доступ к данным о геолокации нескольких журналистов из США.
  • Чтобы решить проблемы с властями, TikTok, как писало Rest of World, наняла в руководство граждан из разных стран, открыла офисы в Лос-Анджелесе и Сингапуре (там же проживает глава сервиса Чу Шоуцзы) и перенесла данные пользователей в США на серверы американской компании Oracle.
  • Но это не избавило США от подозрений. В апреле 2024-го Байден подписал законопроект о принудительной продаже видеосервиса китайским владельцем, иначе сервис заблокируют в стране. ByteDance заявила: если не получится оспорить решение через суд, компания лучше выберет бан. К этому же её подталкивают и китайские власти.
  • Апелляционный суд США заслушает устные аргументы по иску TikTok против законопроекта 16 сентября 2024 года.

#новости #tiktok #bytedance

1
10
10 комментариев
Владислав Федоров

Их свободная и правильная демократия и наша тоталитарная гэбэшная диктатура(

3
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lakoros

Но там хоть можно это озвучить и попытаться побороться.

1
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Даниил О

Надеюсь, конгрессмены выдвигают аргументы типа: "жопу на район ставишь за базар?"

1
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Griby Lenina

начальники ByteDance преследовали цели, схожие с установками Коммунистической партии Китая.

То бишь тикток топил за обобществление средств производства, отсутствие государства, денег и деления общества на социальные классы?

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Даниил О

Про презумпцию невиновности конгрессмены в курсе?

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Миио проходил

С таким подходом, виновны все корпоратив, которые о рабатывают данные на справках.

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Вячеслав Ковалев

а казалось бы всего лишь платформа для загрузки которотеньких , глупых видео, а вон оно как

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