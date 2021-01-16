ФАС проверит сделку по объединению Wildberries с оператором наружной рекламы Russ

Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей.
Максим Шаскольский, глава ФАС
в случае объединения рынок «рискует получить ещё более серьёзного цифрового монополиста».Именно так и получится
ну наша антимонополисты любят поиграть, вначале разрешают, а потом будут штрафовать и иски кидать)
оценивают как «потенциально положительную для рынка»Но проверить нужно, ага. Вдруг чего.
А как без проверочек
Сколько ФАСу бабла отстегнули за столь щедрое, «положительное», решение?
Банька, шашлыки, девочки, пиво
Вайлдберус