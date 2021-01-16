ФАС проверит сделку по объединению Wildberries с оператором наружной рекламы Russ

Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей.

Максим Шаскольский, глава ФАС