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Полина Лааксо
Право

ФАС проверит сделку по объединению Wildberries с оператором наружной рекламы Russ

Предварительно её оценивают как «потенциально положительную для рынка».

  • Для какого именно рынка, рекламы или торговли, не уточняется. О планах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщили «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.
  • Ведомство пока не получало ходатайство о согласовании сделки.
Если бы Wildberries с Ozon объединялись, то, конечно, нас бы это точно обеспокоило. И даже можно предсказать ответ на такую ситуацию. А в части Russ и Wildberries мы ситуацию изучим. Компании успешны, развиваются в разных сегментах, возможно, будет достигнут положительный эффект для предпринимателей, для потребителей.
Максим Шаскольский, глава ФАС
  • Член экспертного совета при ФАС и секретарь Ассоциации участников рынка электронной коммерции Дмитрий Тортев считает, что в случае объединения рынок «рискует получить ещё более серьёзного цифрового монополиста».
  • Компании хотят создать платформу, которая охватит Россию, страны СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая. Но Тортев отмечает: закон о защите конкуренции «хоть и закрепляет принцип экстерриториальности его действия, но ни практика, ни межгосударственные соглашения не охватывают всех вариантов возможного недобросовестного поведения компаний и порядка действий ФАС в этих случаях».
Источник фото: Sputnik
Источник фото: Sputnik
  • Wildberries объявил об объединении с Russ 18 июня 2024 года. Цель — создать «современную цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструментов для развития малого и среднего бизнеса».
  • До сих пор неизвестно, что подразумевает соглашение: юрлица объединят в одно или же они будут работать отдельно, но под управлением единой материнской структуры. Непонятно также и то, как будет выглядеть и работать платформа.

#новости #wildberries #russ

4
16
16 комментариев
Зенин

в случае объединения рынок «рискует получить ещё более серьёзного цифрового монополиста».Именно так и получится

3
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Борис Еремихин

ну наша антимонополисты любят поиграть, вначале разрешают, а потом будут штрафовать и иски кидать)

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Вадим Д.

оценивают как «потенциально положительную для рынка»Но проверить нужно, ага. Вдруг чего.

1
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Nikita.kos

А как без проверочек

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miumi xiumi

Сколько ФАСу бабла отстегнули за столь щедрое, «положительное», решение?

1
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Микс из мусоровоза

Банька, шашлыки, девочки, пиво

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Griby Lenina

Вайлдберус

1
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