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Артур Томилко
Право

Российская компания «Пойзон» подала иск к Ozon из-за использования её торговой марки продавцом маркетплейса

При этом на неё саму подал в суд по интеллектуальным правам владелец китайского маркетплейса Poizon.

  • Иск ООО «Пойзон» к ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы 2 октября 2024 года. Внимание на дело обратило Shopper's.
  • Детали иска не раскрываются. Согласно определению суда, он связан с защитой исключительных прав на товарный знак. О каком знаке речь — неизвестно.
  • Представитель «Пойзон» заявил изданию, что предоставит комментарии только после решения суда. Первое заседание назначено на 14 ноября 2024 года.
  • В Ozon сообщили, что «Пойзон» потребовала удалить с маркетплейса «иностранный магазин, который использует в своей деятельности обозначения Poizon». Площадка направила уведомление продавцу, который «самостоятельно устранил возможное нарушение прав». Что это за продавец, в компании не уточнили.
Источник: Poizon Global / LinkedIn 
Источник: Poizon Global / LinkedIn 
  • В то же время «Пойзон» выступает ответчиком по другому делу, связанному с товарным знаком. В октябре 2024 года иск к компании подал владелец китайского маркетплейса Poizon — Shanghai Shizhuang Information Technology. Последний обвиняет «Пойзон», которая продаёт похожие товары, в недобросовестной конкуренции.
  • Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака в декабре 2023 года. У компании есть приложение и сайт, на котором продаются одежда и обувь Nike, Adidas, New Balance и других брендов. Эти же марки представлены на китайском маркетплейсе.
  • Shanghai Shizhuang Information Technology подавала возражение в Роспатент и настаивала: зарегистрированная ООО «Пойзон» марка отображает название площадки Poizon и полностью воспроизводит её товарный знак и оригинальный логотип. Коллегия Роспатента отклонила возражение, китайская компания оспаривает решение в суде.

#новости #poizon

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78 комментариев
abubas//

Маркетплейсы давно превратились в помойку. Хотел шурик взять, на пали Makita тег оригинального товара на Ozon по пизженным сертификатам.

26
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Александр Григорьевич

У них первая партия оригинал с сертификатом, остальные идут паль. Со многими товарами так проворачивают

30
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Наглый Кот

Такая же фигня с "оригинальным" power bank от Xiaomi была, где Ozon выступал продавцом

12
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lakoros

Зачем брать проф инструменты на маркеплейсах? Подделки, брак. вопросы с гарантией. У нас мало нормальных магазинов? Если так заказывать то уже с али или сша.

3
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Микс из мусоровоза

Так брать надо на профильных магазинах кувалда или ви, там точно пали нет, и отвечает конкретное лицо

2
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Сергей

Рабами начали торговать? Как там Шурик?

2
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Артемий Горлов

везде обман и несправедливость

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