Минцифры разработало проект, по которому власти смогут запрашивать у бизнеса персональные данные «по любому поводу» — Forbes

На это жалуется бизнес, указывая на «непрозрачность» запросов. Ведомство разработало проект распоряжения, описывающий случаи, когда власти могут запросить данные у бизнеса, пишет Forbes, в распоряжении которого оказался документ.Проект дополняет принятый в августе 2024 закон об обработке персональных данных — по нему компании и госорганы по требованию Минцифры будут передавать в государственную информационную систему (ГИС) имеющиеся у них персональные данные клиентов. Их предварительно придётся обезличить.Согласно документу, власти смогут запросить данные, если они понадобятся для «защиты населения и территорий» — в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на всей территории страны или её части; предупреждения терроризма в случае введения режима КТО; предупреждения распространения инфекционных заболеваний и отравлений, если введут карантин.Ещё данные могут запросить для проведения исследований в экономической и социальной сферах и «реализации мероприятий, определенных в госпрограммах, национальных и федеральных проектах, приоритетных программах и проектах в России».У опрошенного Forbes бизнеса «болезненную реакцию» вызвали последние два пункта. В Ассоциации больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Мегафон», «Яндекс», ВТБ, «Ростелеком» и других) считают, что проект позволяет запрашивать у бизнеса обезличенные персональные данные «фактически в любых случаях». По её мнению, нужен «прозрачный» механизм для обсуждения случаев, когда можно требовать данные для исследований и «реализации мероприятий».В МТС отметили, что нужны «механизмы», которые позволят избежать злоупотреблений запросами на информацию. А источник издания указал, что в проекте нет чёткого перечня — когда и какие обезличенные данные можно запросить у компаний.#новости #обезличенныеданные
для проведения исследований в экономической и социальной сферах и «реализации мероприятий, определенных в госпрограммах, национальных и федеральных проектах, приоритетных программах и проектах в России».То есть по факту государство может при желании задарма проверить любую гипотезу и запустить конкурента любому бизнесу на основании его же статы. При этом один бизнес о другом столько никогда узнать не сможет без разведки. Моё почтение.
ну если только до очередного слива.
Власти и сейчас могут запрашивать у бизнеса персональные данные «по любому поводу».
Власти могут что угодно по любому поводу
У нас разные власти тогда.
Мне кажется в России уже можно просто на маркетплейсах начинать продавать эти персональные данные.
Уже, только на не так сильно известном.