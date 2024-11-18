Суд продлил арест основателю агрегатора экскурсий «Спутник» Александру Киму — до 21 мая 2025 года

Он проходит подозреваемым по делу о гибели восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам.О решении Мещанского районного суда Москвы сообщил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Он присутствовал на слушании. На такой же срок арест продлили и организатору экскурсии — Никите Дубасу.Адвокат Кима заявил, что последний «примирился с некоторыми потерпевшими и возместил ущерб». Размер выплат неизвестен.Александр Ким. Источник фото: «РИА Новости» «Спутник» — агрегатор экскурсий. В августе 2023 года группа из восьми человек пошла на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве, но выбраться не смогла: проходы затопило ливнем. Часть погибших купила билеты через «Спутник».Следственный комитет (СК) завёл уголовное дело, Кима и Дубаса задержали. Прокуратура предъявила им обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы экскурсии, вероятно, не учли погодные условия.Освободить Кима просили в Российском союзе туриндустрии. Там отмечали: «Спутник» лишь оказывал услуги «по информированию граждан». Письмо в поддержку подписали 1000 топ-менеджеров, предпринимателей и сотрудников разных компаний. Среди них — основательница «Андерсон» Анастасия Татулова, инвестор Николай Давыдов, серийный предприниматель Антон Гладкобородов, учредитель «Синдиката» Игорь Колошин и другие.Коллекторы реки Неглинки. Источник фото: РБКЕщё один подозреваемый по делу — глава компании «Авангард» Александр Лазовский — объявлен в розыск. В июне 2024 года суд также заочно арестовал четвёртого фигуранта дела — бывшего гендиректора сервиса продажи экскурсий Tripster Бориса Плотицу, который покинул Россию.#новости #спутник
Предлагаю также арестовать хостера, у которого размещается сайт Спутника, банк, чей интернет-эквайринг прикручен к сайту для оплаты экскурсий и веб-студию, разрабатывавшую сайт Спутника. Почему они до сих пор на свободе?
А если, например, на Озоне/Маркете разместят объявления с продажей наркоты, кто будет виноват: площадка или разместивший продавец?
Потому что крайнего уже нашли
Потому что хостинг не запрещен законом, в отличие от диггер-экскурсий.
Письмо в поддержку написали 1000 топ менеджеров. Лицо родных погибших представили? Они интересно подписали?🤔
и? ну давайте людей сажать без разбора на улице потому что какой-то идиот на улице кого-то обидел. Ну они же тоже по улице ходят
Ну погибшие прекрасно знали что это полулегальная стремная тема.
Тут вообще нужно какое-то другое регулирование. Допустим компания забрасывает экстремалов сноубордистов на вертолете на какой-то опасный склон, то если с ними что-то случится тоже судить в общем порядке?