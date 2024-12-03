В Великобритании против Microsoft подали антимонопольный иск на $1,27 млрд

Истцы заявляют, что компания берёт больше денег, если клиент использует Windows Server вместе с облачным решением конкурента.Заявление на 1 млрд фунтов стерлингов (около $1,27 млрд) подали несколько истцов, которых представляет юрфирма Scott+Scott, пишет The Wall Street Journal.Согласно иску, Microsoft использует доминирующее положение на рынке ОС и несправедливо берёт с британских корпоративных клиентов больше денег, если они пользуются ОС Windows Server вместе с облачными решениями конкурентов — например, от Google, Amazon и Alibaba.Представитель истцов Мария Луиза Стази отметила, что подход Microsoft ограничивает конкуренцию, подталкивая клиентов пользоваться Azure от самой Microsoft. Компания отказалась от комментариев.В сентябре 2024 года Google обвинила Microsoft в антиконкурентных практиках на рынке облачных услуг и пожаловалась в Еврокомиссию.По данным Google, если компания-клиент Microsoft запускает её продукты — например, Microsoft Office или Windows Server — на облачной платформе конкурента, она обязана платить «налог». Microsoft в ответ рассказала о попытках Google «дискредитировать» её облачный бизнес в ЕС и Великобритании.Источник: Microsoft#новости #microsoft #windows
Это разве иск? Жалкие крохи. MS заплатит и забудет.
Вот 8 ундециллионов нафантазированных выплатить - это да.
Нафантазированно выплатят.
это 80 миллиардов долларов
Ты пытаешься везде приплетать не по теме... У тебя по какой-то причине тряска?
Юрфирма "2скота"
Ни для кого не секрет что Microsoft монополия.
Смотря на каком рынке монополия. И от региона тоже зависит. Ноутбук можно купить от Apple, а на сервер установить ОС Red Hat от IBM.