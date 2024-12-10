Регулятор в Китае открыл антимонопольное расследование в отношении американской Nvidia

Последняя на конец 2024 года производит подавляющее большинство чипов для ИИ-систем по всему миру.О расследовании сообщили NYT, WSJ и FT. Регулятор подозревает Nvidia в нарушении условий покупки израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Techbologies за $6,8 млрд в 2019 году.Он одобрил ту сделку в 2020 году, поскольку обе стороны обещали обеспечить «непрерывные» поставки графических процессоров и сетевого оборудования в КНР. А Nvidia — не дискриминировать китайских потребителей. Теперь компании может грозить штраф до 10% от выручки за «предыдущий год».Представитель Nvidia заявил, что лидерство на рынке компании обеспечивает качество продукции, а все заказчики вольны сами выбирать, какие чипы покупать. Но производитель готов ответить на любые вопросы регулятора.По мнению опрошенного FT эксперта по антимонопольным делам в Китае, расследование — «политический, а не юридический шаг». В декабре 2024 года США ввели новые экспортные ограничения в отношении Китая, которые сильнее ограничат развитие местной полупроводниковой отрасли. В Минторге США признали, что это чрезвычайные меры.Китай в ответ решил запретить экспорт в США редких минералов, ввести санкции против американских военных предприятий и ограничить поставку в США и Европу деталей для дронов.Источник фото: Digital Watch ObservatoryВыручка Nvidia на китайском рынке «росла быстро, но стала не такой уж важной для компании», передаёт NYT. Доля местных продаж сократилась до 13% от общего объёма за первые девять месяцев «текущего» финансового года (Nvidia в своих отчётах упоминает «финансовый 2025 год» — vc.ru). Годом ранее доля доходила до 22%.#nvidia #новости
Опять таки - погуглил так и есть. Производитель Тайваньская TSMC, разработчик и производитель видеокарт - Нвидиа. И речь про санкции про покупку сетевой компании а не чипов. Вычитывайте тексты а то смешали в кучу всё.
Да лишь бы заголовок покликабельнее 😕
Здравствуйте! Ну и как это понять? Статья только вышла - сразу в закрепленных. 2 просмотра, 0 реакций. Супер)
Что тебе не понятно?
Здравствуйте. Понять это вот как: галка - новость от сайта, сразу в закрепленных. Два человека просмотрели, 0 поставили реакцию. Не супер, раньше намного больше просмотров было.
Спасибо за ответы комманды поддержки под лицом обычных пользователей!
то, что вы называете «закрепленными», — это новостной блок редакции vc.ru. всегда там был :—)