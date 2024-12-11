«Ингосстрах» подал иск на 6,4 млрд рублей к владельцу сгоревшего в 2022 году склада Ozon

Он связан с взысканием денег, которые страховщик выплатил маркетплейсу в качестве возмещения. «Ингосстрах» подал заявление в Арбитражный суд Московской области. Первое заседание назначено на 25 января 2025 года. Внимание на дело обратили «Ведомости».Ответчик — структура застройщика ГК «Ориентир» ООО «Ориентир Запад-1», которая была владельцем сгоревшего в 2022 году склада Ozon. Третьим лицом выступает юрлицо маркетплейса ООО «Интернет решения».«Ингосстрах» застраховал запасы на складе и оборудование на сумму до 11 млрд рублей. При этом сам объект был застрахован «Альфастрахованием», которое отказало компании «Ориентир Запад-1» в выплате возмещения за пожар.Собеседник газеты подтвердил, что иск «Ингосстраха» связан с пожаром, и добавил, что речь идёт о возврате денег, которые страховщик выплатил Ozon в качестве возмещения. Виновником возгорания истец считает владельца склада, который отвечал за пожарную безопасность.Глава «Ориентир Запад-1» Андрей Постников подтвердил суть требований «Ингосстраха» и назвал их безосновательным. В нарушении пожарной безопасности он винит структуру Ozon, которая начала использовать мезонин для хранения товаров, не дождавшись окончания монтажа противопожарных систем.Фото ТАСС В сентябре 2023 года «Ориентир Запад-1» подала иск к «Альфастрахованию» на 3,7 млрд рублей. А в сентябре 2024 года потребовала взыскать такую же сумму с Ozon.#новости #ozon
Классика
Мутное возмездие. По описанию получается что Ингосстрах просто очень хочет поиметь ООО «Ориентир Запад-1» на 6,4 млрд ₽.
Да пофиг кого, главное — 6,4 млрд ₽.
"был застрахован «Альфастрахованием», которое отказало"
Интересно, кому-нибудь выплачивают страховку?)))
Альфа? Шутишь?
Озону Ингосс выплатил
Мне выплачивал ингос без проблем. Документов много, конечно, но все корректно. И быстро.
Опыт со страховыми примерно то же самое. Даже если все условия попадают, все равно сложно стрясти.