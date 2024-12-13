Путин подписал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций физлиц

Он направлен против работы финансовых пирамид.Госдума приняла его сразу в двух чтениях 10 декабря 2024 года, Совфед одобрил на следующий день, а теперь подписал президент. Законопроект вносит поправки в КоАП: штрафовать будут тех, кто привлекает инвестиции от физлиц без соответствующей лицензии.Штраф для граждан составит от 5000 до 30 тысяч рублей, должностных лиц и ИП — от 20 тысяч до 50 тысяч, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Альтернативное наказание для ИП и юрлиц — приостановка работы на срок до 60 дней.Штрафы за незаконное привлечение инвестиций на условиях публичной оферты или в результате массовых предложений: для физлиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных и ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — от 500 тысяч до 1 млн. Альтернативное наказание для ИП и юрлиц — приостановка работы на срок до 90 дней.Один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев говорил, что документ направлен против финансовых пирамид.Опрошенные РБК юристы отмечали, что в России уже есть статья за организацию финансовых пирамид. Новые же поправки «позволят привлекать к ответственности не только за вовлечение граждан в финансовые пирамиды, но и за другую деятельность по привлечению инвестиций физлиц», в том числе рекламу с участием блогеров.#новости
Они столько денег с дурачков собирают, что штрафы эти не заметят
(Интро)
Йо, Россия в игре, новый закон на поле,
Президент расписался, Госдума в контроле.
Финансовые пирамиды, вам тут не место,
Сейчас я зачитаю про штрафы жёстко и честно.
(Куплет 1)
Йо, Путин взял перо, подписал документ,
Теперь за левый движ штрафанут момент.
Пирамиды в панике, качается трон,
С тебя лям за наёб, вот такой марафон.
Для физлиц — пятёра или тридцатник кэшем,
Для ИП и начальства — штраф по-прежнему режет.
А юрлиц с трёхсот до ляма нагибают,
Или офис закроют, на два месяца ставят.
Совфед накидал поправки в КоАП,
Блогеры в рекламе — теперь полный крах.
Массовый сбор бабла? Бери сотку штрафа,
А юрики плачут: лям — новая ставка.
(Припев)
Законы здесь, пирамиды сдохнут,
Все серые схемы теперь точно лопнут.
Россию не проведёшь, штрафы летят,
Ты инвестишь нелегально? Ну всё, брат, капец!
(Куплет 2)
Пирамиды заманивают, мол, деньги лови,
Но закон наготове, их схемы стопорит.
Вице-спикер сказал, что для всех это благо,
Теперь за такие движухи — штрафы и срака.
Юристы говорят: есть статьи на контроль,
Но теперь под прицелом всё: блогеры, роль.
Ты не просто втянул — ты рекламой заманил,
Ну и что, теперь попал на миллионный скилл.
Ай, думал, что ты умный, схемы разводишь?
Законопроект скажет: «Нет, ты уходишь!»
ИП приостанавливают, на девяносто дней,
Понял, пирамидос, тебе тут не окей?
(Припев)
Законы здесь, пирамиды сдохнут,
Все серые схемы теперь точно лопнут.
Россию не проведёшь, штрафы летят,
Ты инвестишь нелегально? Ну всё, брат, капец!
(Аутро)
Йо, это рэп про закон, не просто куплет,
Президент расписался — вот его ответ.
Финансовым пирамидам не будет пути,
Соблюдай законы, или бабки плати.
https://suno.com/song/a5708ea1-4fe4-4d60-9104-6475e14b5c20
Объясните Николаю Журавлеву, что финансовые пирамиды всегда были вне правового поля. А все их существование был обусловлено бездействием и коррумпированностью регулирующих органов.
Тут скорее против всяких кручей, типа расскажу за 1000р как трахаться с тремя собаками
Гринвэй и прочие пирамиды такие - опа опачки
А могли бы и банки с их вечными баннерами-попапами "Дай денях, мы инвестируем" тоже штрафовать всячески.
Пишите уж правду, что двойник поставил цифровую печать.