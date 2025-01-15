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Артур Томилко
Право

SEC обвинила Илона Маска в обмане акционеров Twitter на сумму более $150 млн

Регулятор утверждает, что миллиардер в 2022 году не раскрыл в срок информацию о своей растущей доле в компании, пока готовил сделку по покупке соцсети.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала к Маску иск с требованием выплатить гражданский штраф и вернуть прибыль, которую, он несправедливо получил от своих сделок с акциями Twitter, пишет Bloomberg.
  • Регулятор указывает, что к марту 2022 года доля акций, принадлежащая миллиардеру, достигла 9%. В связи с этим он должен был в течение 10 дней с момента сделки раскрыть информацию о ней. Однако Маск подал отчёт только через 11 дней. После этого акции Twitter выросли на 27%.
  • В иске SEC также отмечает, что Маск неоднократно игнорировал рекомендации раскрыть свою долю в Twitter после того, как она превысила порог в 5%. Это позволило ему «покупать акции у неосведомлённых инвесторов по искусственно заниженным ценам», считает регулятор.
  • Адвокат Маска назвал иск SEC «признанием» того, что комиссия не может возбудить «реальное дело» из-за отсутствия оснований. По его словам, в случаях аналогичных нарушений со стороны других лиц регулятор добивается «разумного» штрафа, обычно составляющего $100 тысяч долларов или меньше.
  • SEC начала расследование по делу о доле Маска в Twitter (теперь X) в 2022 году, после того как миллиардер выкупил соцсеть за $44 млрд. В октябре 2023 года комиссия подала на него в суд, чтобы заставить выступить по делу. До этого он отказался давать показания, заявив, что делал это дважды — в июле 2022-го. В феврале 2024 года объясниться перед регулятором Маска призвал суд.
Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • Это не первые претензии SEC к предпринимателю. Например, в 2018 году комиссия обвинила Маска в мошенничестве и попросила суд отстранить от руководства Tesla, после того как он пообещал сделать компанию частной. Маск утверждал, что готов предложить акционерам по $420 за акцию, а финансирование «обеспечено».
  • В 2019 году SEC заключила с предпринимателем соглашение, по которому тот должен писать о планах и показателях Tesla в Twitter только после одобрения юриста. В 2022 году Маск заявил, что сделал это под давлением, попросив суд расторгнуть соглашение.

#новости #маск #sec

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11
26 комментариев
Бортовой Журнал

Ничего, Трамп отмажет, как Байден своего сына) Самая демократическая страна в мире, где все равны, но некоторые равнее

2
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Mr. U

Ты шо то путаешь, тот же Байден помиловал сына не нарушая закон и даже конституции не менял для этого, представляешь?)

8
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Сергей

Маск это как Ротенберг. Неприкасаемый, отмажут полюбэ.

4
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Ефим Т.

Вроде такой весь прогрессивный и положительный а когда можно быстро намутить бабла левачком, так не против)) он и по сути своей от него не отличается)

1
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Что-то там про имя и машину

А могли бы и полоснуть (с)

2
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Ислам Багуев

Ну да обманул. Эти деньги ему чисто позавтракать

2
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Михаил Ильин

И то так. Завтрак на диете

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