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Артур Томилко
Право

Google попросила администрацию Трампа из соображений «нацбезопасности» отказаться от требований по разделу компании — Bloomberg

При Джо Байдене Минюст через суд потребовал от компании продать браузер Chrome.

  • Представители Google на встрече с чиновниками Минюста США попросили занять «менее агрессивную» позицию и отказаться от попыток разделить компанию, пишет «Bloomberg» со ссылкой на осведомлённые источники.
  • Подобное решение «нанесёт ущерб американской экономике и национальной безопасности», говорят в компании. В Минюсте от комментариев отказались.
  • Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. СМИ допускали, что окончательные требования могут смягчить, если президентом станет Трамп.
  • В декабре Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным — чтобы решить проблему монополии.
  • После этого компания предложила «смягчить» свою монополию, сделать поисковые соглашения с Apple и другими производителями неэксклюзивными.

#новости #google

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