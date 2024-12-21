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Евгения Евсеева
Право

Google предложила «смягчить» свою монополию и изменить условия поисковых соглашений

Минюст США требовал раздела компании.

  • По мнению Google, предложение Минюста США о продаже браузера Chrome навредит пользователям, говорится в блоге компании. Поэтому она предлагает другое решения проблемы монополии Google на поисковом рынке.
  • Компания хочет сохранить соглашения с Apple и другими производителями смартфонов о предустановке Google как поисковика их устройствах и браузерах — но сделать их неэксклюзивными.
  • Например, те могут заключать такие же соглашения с другими поисковыми фирмами, использовать несколько поисковиков или менять их раз в год.
Источник: iStock
Источник: iStock
  • Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. Дальнейшие слушания пройдут уже при Дональде Трампе. СМИ допускают, что окончательные требования могут смягчить.
  • В декабре Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным — чтобы решить проблему монополии.

#новости #google

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11
30 комментариев
Веселый стробоскоп

И лебедева на трубе разбанить

3
2
1
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xsignes

Фу, не

10
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Император Нолимоций

Пожалуйста, нет.

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