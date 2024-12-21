Google предложила «смягчить» свою монополию и изменить условия поисковых соглашений

Минюст США требовал раздела компании.По мнению Google, предложение Минюста США о продаже браузера Chrome навредит пользователям, говорится в блоге компании. Поэтому она предлагает другое решения проблемы монополии Google на поисковом рынке.Компания хочет сохранить соглашения с Apple и другими производителями смартфонов о предустановке Google как поисковика их устройствах и браузерах — но сделать их неэксклюзивными.Например, те могут заключать такие же соглашения с другими поисковыми фирмами, использовать несколько поисковиков или менять их раз в год.Источник: iStockСуд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков в августе 2024 года — при президентстве Джо Байдена. Дальнейшие слушания пройдут уже при Дональде Трампе. СМИ допускают, что окончательные требования могут смягчить.В декабре Минюст США через суд потребовал от Google продать браузер Chrome и открыть доступ к поисковым и рекламным данным — чтобы решить проблему монополии.#новости #google
И лебедева на трубе разбанить
Фу, не
Пожалуйста, нет.