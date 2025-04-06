«Роснано» объяснила иск на 5,6 млрд рублей к своему бывшему главе Чубайсу и нескольким менеджерам — дело связано с проектом гибких планшетов Plastic Logic

В 2010 году — в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic — было создано ООО «Пластик Лоджик» для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Тогда же «Роснано» вошла в капитал Plastic Logic, купив 33,75% акций. К 2011 года увеличила долю до 43,84%. Позже ФАС разрешила ей выкупить 100%.



В том же 2011 году тогдашний глава «Роснано» Чубайс показал Владимиру Путину «лёгкий и вандалоустойчивый» планшет на основе технологии «некремниевой электроники», «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Цена должна была составить около 12 тысяч рублей.

В 2014 году Счётная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что технологии у иностранной компании выкуплены не были, а завод в Зеленограде не построили. Как отмечает Евгений Фролов, «Роснано» ещё в 2012 году «отказалась от запуска завода, а все инвестиции направляла на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях».

В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010-го по 2020 год. В 2024 году она инициировала банкротство ООО, а его экс-главу Бориса Галкина задержали по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета.