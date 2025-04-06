«Роснано» объяснила иск на 5,6 млрд рублей к своему бывшему главе Чубайсу и нескольким менеджерам — дело связано с проектом гибких планшетов Plastic Logic

Компания хочет взыскать убытки, которые понесла из-за него.А также привлечь к ответственности тех, кто «принимал решения о финансировании». «Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения, не достиг первоначальных целей», — рассказал ТАСС директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.По его словам, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование [разработки] продолжалось более десяти лет».Контекст: 4 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса, а также ещё семи бывших топ-менеджеров «Роснано» — на общую сумму в 5,6 млрд рублей.Чубайс. Источник фото: ТАССВ 2010 году — в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic — было создано ООО «Пластик Лоджик» для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Тогда же «Роснано» вошла в капитал Plastic Logic, купив 33,75% акций. К 2011 года увеличила долю до 43,84%. Позже ФАС разрешила ей выкупить 100%.В том же 2011 году тогдашний глава «Роснано» Чубайс показал Владимиру Путину «лёгкий и вандалоустойчивый» планшет на основе технологии «некремниевой электроники», «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Цена должна была составить около 12 тысяч рублей.В 2014 году Счётная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что технологии у иностранной компании выкуплены не были, а завод в Зеленограде не построили. Как отмечает Евгений Фролов, «Роснано» ещё в 2012 году «отказалась от запуска завода, а все инвестиции направляла на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях».В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010-го по 2020 год. В 2024 году она инициировала банкротство ООО, а его экс-главу Бориса Галкина задержали по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета.Чубайс уехал из России в 2022 году. Один из ответчиков по иску — Олег Киселёв — был заочно арестован в 2024-м по делу о растрате и объявлен в розыск. Ещё один — Борис Подольский — в феврале 2025 года был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями.#новости