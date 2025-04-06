Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Телеграм
Образование
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Право

«Роснано» объяснила иск на 5,6 млрд рублей к своему бывшему главе Чубайсу и нескольким менеджерам — дело связано с проектом гибких планшетов Plastic Logic

Компания хочет взыскать убытки, которые понесла из-за него.

  • А также привлечь к ответственности тех, кто «принимал решения о финансировании». «Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения, не достиг первоначальных целей», — рассказал ТАСС директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.
  • По его словам, «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование [разработки] продолжалось более десяти лет».
  • Контекст: 4 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Анатолия Чубайса, а также ещё семи бывших топ-менеджеров «Роснано» — на общую сумму в 5,6 млрд рублей.
Чубайс. Источник фото: ТАСС
Чубайс. Источник фото: ТАСС

  • В 2010 году — в рамках проекта «Роснано» и британской Plastic Logic — было создано ООО «Пластик Лоджик» для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Тогда же «Роснано» вошла в капитал Plastic Logic, купив 33,75% акций. К 2011 года увеличила долю до 43,84%. Позже ФАС разрешила ей выкупить 100%.

  • В том же 2011 году тогдашний глава «Роснано» Чубайс показал Владимиру Путину «лёгкий и вандалоустойчивый» планшет на основе технологии «некремниевой электроники», «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Цена должна была составить около 12 тысяч рублей.

  • В 2014 году Счётная палата по итогам проверки «Пластик Лоджик» сообщила, что технологии у иностранной компании выкуплены не были, а завод в Зеленограде не построили. Как отмечает Евгений Фролов, «Роснано» ещё в 2012 году «отказалась от запуска завода, а все инвестиции направляла на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях».

  • В 2022 году новый глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить работу корпорации с 2010-го по 2020 год. В 2024 году она инициировала банкротство ООО, а его экс-главу Бориса Галкина задержали по подозрению в хищении более 13 млрд рублей из бюджета.

  • Чубайс уехал из России в 2022 году. Один из ответчиков по иску — Олег Киселёв — был заочно арестован в 2024-м по делу о растрате и объявлен в розыск. Ещё один — Борис Подольский — в феврале 2025 года был отправлен на два месяца в СИЗО по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

#новости

3
2
1
19 комментариев