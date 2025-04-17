Минтруд предложил уточнить признаки трудовых отношений в законе, чтобы бизнес не уклонялся от официального оформления — РБК

А также наделить Роструд правом обращаться в суд для признан��я отношений трудовыми.Проект поправок в Трудовой кодекс изучило РБК. Подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа. Он может вступить в силу уже с 1 сентября 2025 года.Минтруд предлагает уточнить определение трудовых отношений такими признаками, как «устойчивый и стабильный характер отношений», «предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем», «подчинённость и зависимость труда».К ним также относят признание работодателем прав работника на еженедельные выходные и ежегодный отпуск; оплату расходов на рабочие поездки специалиста; интегрированность в оргструктуру работодателя; наличие допгарантий работнику, установленных трудовым законодательством и «иными правовыми актами».Опрошенные РБК юристы говорят, что изменения напрашивались давно. Но адвокат Пётр Мацкевич отмечает: часть предложенных Минтрудом признаков звучит «размыто». Непонятно, как оценить «устойчивый и стабильный характер отношений», как проявляется «подчинённость и зависимость труда» и от кого или чего.Источник фото: «Известия»За 2024 год Роструд выявил 829,4 тысячи граждан, находящихся в неформальных трудовых отношениях, — на 4,3% больше год к году.Такая «подмена» не только нарушает права самих работников. Добросовестные работодатели оказываются «в менее выгодном положении», а государство недополучает страховые выплаты и налоги, говорят в Минтруда. Там официально предложили внести работу самозанятых как штатников в список оснований для проверок бизнеса.#новости