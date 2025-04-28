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Евгения Евсеева
Право

Минцифры отменило для банков лимиты по объёму выдаваемых ИТ-ипотек

Чтобы избежать ситуации, когда выдачу таких кредитов приостанавливают из-за исчерпания средств.

  • Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале. Лимиты отменили по согласованию с правительством.
  • Из-за востребованности программы банки достигали лимита по выдаче льготных ипотек и приостанавливали приём и запись заявок, объяснило Минцифры. В таких случаях нужно было отдельное решение правительства по новому лимиту и возобновлению программы. Теперь подобных ситуаций не будет.
  • По данным министерства на апрель 2025 года, за время действия программы выдали 83,5 тысячи ипотечных кредитов.
  • Льготную ипотеку для айтишников запустили в мае 2022 года — чтобы поддержать ИТ-отрасль. Ставка по ней — 6%. Получить её может специалист из аккредитованной ИТ-компании в возрасте от 18 до 50 лет. Специалистам до 35 лет подтверждать уровень заработной платы не нужно.
  • В городах Московской и Ленинградской области, а также в городах-миллионниках требование по минимальной зарплате — 150 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. В остальных регионах — от 90 тысяч рублей в месяц.
  • В конце июля правительство России продлило ИТ-ипотеку до 2030 года, исключив из неё Москву и Санкт-Петербург, но оставив прилегающие к ним области. Как поясняли в Минцифры, причин несколько: высокая нагрузка на бюджет и вытекающие из этого ограничения, неравномерное распределение средств и решение сфокусироваться на регионах — чтобы айтишники оставались в них, а не уезжали.
Евгения Евсеева
Деньги
Увольняться можно, работать в московской компании — нет: Минцифры ответило на частые вопросы об обновлённой ИТ-ипотеке

В основном условия просто вернули к тем, что были на запуске.

#новости #итипотека #минцифры

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