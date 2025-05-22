Участники ИТ-отрасли попросили Путина помешать «принудительной национализации» игровой студии «Леста»

Дело против компании они называют «инструментом перераспределения активов». Письмо президенту России направили четыре ИТ-ассоциации: АПКИТ, АРПП, «Руссофт» и АИИ (объединяют более 700 компаний).Они выразили «глубокую обеспокоенность», что процесс против владельца «Леста Игры» «заведомо является инструментом перераспределения экономических активов и изъятия имущества».По их словам, принудительная национализация грозит компании «крахом», поскольку нарушает связь между «ключевыми компетенциями разработчиков и созданной ими интеллектуальной собственностью». После возбуждения дела заявления об увольнении подали около 200 сотрудников «Лесты», многие уже начали получать предложения от зарубежных компаний, говорится в письме.Авторы просят Владимира Путина «воспрепятствовать принудительной национализации», а также оценить «законность и обоснованность действий Генпрокуратуры». В Кремле обращение не комментировали.Фото Global Look PressСуд арестовал юрлица «Лесты» по требованию Генпрокуратуры в апреле 2025 года. Ведомство просило изъять 100% компании в доход государства и запретить в России «объединение», состоящее из владельца студии Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого из-за «экстремистской деятельности». Студия обжаловала арест, писало «РИА Новости».ёВ мае 2025 года суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о рассмотрении дела против «Лесты» в закрытом режиме из-за «конфиденциальных документов».Студия «Леста Игры» управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года она входила в состав издателя Wargaming. Последний продал бизнес в России и Беларуси.Автор The Edinorog Дмитрий Филонов писал, что с сентября 2022 года по сентябрь 2024-го владельцем «Лесты» выступала компания Lesta Hong Kong Limited. Одной акцией гонконгской фирмы до 3 ноября 2023 года владел Владимир Кислый — отец основателя Wargaming Виктора Кислого. В «Лесте» поясняли: это было нужно, чтобы сделать процесс разделение активов «управляемым».DTFПраво1 мая«Мы честные люди, бьёмся за своё имя и индустрию»: глава российской студии «Леста Игры» прокомментировал арест активов По его словам, если суд удовлетворит требования Генпрокуратуры, компания перейдёт в собственность Росимущества.#новости #леста