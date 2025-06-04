HR-стартап Deel обвинил Rippling во встречном шпионаже — якобы их сотрудник выдавал себя за клиента компании

Конфликт между фирмами возник после того, как Reppling уличила Deel в корпоративном шпионаже.Deel подал изменённую жалобу в суд — в ней он утверждает, что один из сотрудников Rippling, занимавший должность «специалиста по конкурентной разведке», в течение полугода выдавал себя за клиента Deel, пишет TechCrunch. Так он получил доступ к его системам, чтобы «проанализировать и скопировать» продукты стартапа и его методы ведения бизнеса.В иске Deel также говорит о «проблемах» гендиректора Rippling Паркера Конрада на его предыдущем месте работы, в компании Zenefits. Стартап высказывает предположение, что Конрад «злится» на Andreessen Horowitz — инвестора Zenefits.Поэтому он «сделал своей целью бе��смысленную и мелочную месть» всем, кто связан с венчурным фондом, включая Deel, в котором Andreessen Horowitz владеет 20%.Rippling распространяла «ложные и вводящие в заблуждение заявления о Deel в прессе и среди регуляторов в США», говорится в жалобе. Там сообщили, что компания изучит обвинения в шпионаже.Глава Rippling Паркер Конрад. Источник: TechCrunchВ марте 2025 года Rippling подала в суд на своего конкурента Deel, обвинив его в мошенничестве, вмешательстве ради финансовой выгоды, краже информации и нечестной конкуренции: компания «обработала» сотрудника Rippling ради потенциально полезных сведений изнутри.Чтобы раскрыть «шпиона», Rippling направила директорам Deel анонимное письмо, указав на подставной канал в Slack якобы с компроматом на фирму. «Крот» вбил название канала в поиск в первые же часы, тем самым подтвердив подозрения Rippling.14 марта его остановили в дублинском офисе — с ордером на осмотр личных устройств. Он отдал ноутбук, но смог скрыться с телефоном в уборной и связаться с Deel. По совету «заказчика» он установил заводские настройки, сделал вид, что смыл телефон в унитаз, а позже, уже за пределами офиса, «разломал его топором и сбросил в канал».В апреле «крот» во всём сознался, а Deel подала встречный иск к Rippling — с обвинениями в клевете и мошенничестве.Полина ЛааксоПраво18 мар«Закрылся в туалете, а потом скрылся»: HR-стартап Rippling обвинил конкурента в шпионаже — «крота» раскрыли с помощью фейкового канала в Slack СМИ шутят, что история тянет на сценарий шпионского триллера.#новости #deel #rippling